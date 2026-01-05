DAX 24.903 +0,1%ESt50 5.934 +0,2%MSCI World 4.492 +0,3%Top 10 Crypto 12,58 +0,3%Nas 23.432 +0,2%Bitcoin 79.743 -0,5%Euro 1,1689 -0,3%Öl 61,55 -0,4%Gold 4.485 +0,9%
Marktkap. 41,28 Mrd. EUR

KGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
Deutsche Bank AG

Diageo Hold

17:16 Uhr
Diageo Hold
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Diageo auf "Hold" mit einem Kursziel von 1790 Pence belassen. Analyst Mitch Collett verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf den vor Weihnachten durch den Spirituosenkonzern bekanntgegebenen Verkauf seiner 65-prozentigen Beteiligung an EABL und der Beteiligung am kenianischen Spirituosenunternehmen UDVK an Asahi. Das sei ein "sinnvoller Schritt"./ck/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo Hold

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
17,90 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
16,42 £		 Abst. Kursziel*:
8,98%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Mitch Collett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,42 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

