Neuer Chef

Diageo-Aktie fliegt hoch: Haleon-Chairman Dave Lewis zum Jahresbeginn als CEO ernannt

10.11.25 09:38 Uhr
Diageo-Aktie hebt ab: Diageo holt Ex-Tesco-Chef Dave Lewis an die Spitze | finanzen.net

Diageo hat Dave Lewis zum neuen CEO ernannt. Der Spirituosenkonzern hatte sich im Juli von seiner bisherigen CEO Debra Crew getrennt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
20,40 EUR 0,80 EUR 4,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das britische Unternehmen, das Marken wie den Whisky Johnnie Walker, das Guinness-Bier und den Likör Baileys Irish Cream führt, teilte mit, dass Lewis den Führungsposten am 1. Januar von Interims-CEO Nik Jhangiani übernehmen wird. Jhangiani werde dann wieder als Chief Financial Officer tätig sein.

Wer­bung

Lewis war von 2014 bis 2020 CEO des britischen Lebensmittelkonzerns Tesco und davor fast drei Jahrzehnte bei Unilever tätig, so Diageo. Der Manager war zuletzt auch Chairman von Haleon. Von dieser Position werde Lewis am 31. Dezember zurücktreten, erklärte Diageo.

"Der Vorstand war einstimmig der Meinung, dass Dave sowohl die umfassende Erfahrung als CEO als auch die bewährten Führungsqualitäten beim Aufbau und der Vermarktung weltweit führender Marken hat, die für Diageo zum jetzigen Zeitpunkt richtig sind", sagte Diageo-Chairman John Manzoni.

In London gewinnt die Diageo-Aktie zeitweise 6,89 Prozent auf 18,46 GBP.

DOW JONES

Bildquellen: Diageo, CARL COURT/AFP via Getty Images

