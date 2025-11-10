Diageo-Aktie fliegt hoch: Haleon-Chairman Dave Lewis zum Jahresbeginn als CEO ernannt
Diageo hat Dave Lewis zum neuen CEO ernannt. Der Spirituosenkonzern hatte sich im Juli von seiner bisherigen CEO Debra Crew getrennt.
Werte in diesem Artikel
Das britische Unternehmen, das Marken wie den Whisky Johnnie Walker, das Guinness-Bier und den Likör Baileys Irish Cream führt, teilte mit, dass Lewis den Führungsposten am 1. Januar von Interims-CEO Nik Jhangiani übernehmen wird. Jhangiani werde dann wieder als Chief Financial Officer tätig sein.
Lewis war von 2014 bis 2020 CEO des britischen Lebensmittelkonzerns Tesco und davor fast drei Jahrzehnte bei Unilever tätig, so Diageo. Der Manager war zuletzt auch Chairman von Haleon. Von dieser Position werde Lewis am 31. Dezember zurücktreten, erklärte Diageo.
"Der Vorstand war einstimmig der Meinung, dass Dave sowohl die umfassende Erfahrung als CEO als auch die bewährten Führungsqualitäten beim Aufbau und der Vermarktung weltweit führender Marken hat, die für Diageo zum jetzigen Zeitpunkt richtig sind", sagte Diageo-Chairman John Manzoni.
In London gewinnt die Diageo-Aktie zeitweise 6,89 Prozent auf 18,46 GBP.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Diageo
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Diageo
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Diageo News
Bildquellen: Diageo, CARL COURT/AFP via Getty Images
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:31
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:16
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:31
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|07.11.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:16
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.2025
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.07.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Diageo plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen