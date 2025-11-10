DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,18 +2,2%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.852 +1,2%Euro1,1572 +0,1%Öl64,07 +0,6%Gold4.075 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Take Two 914508 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende in den USA voraus? DAX vor Erholung -- Börsen in Asien mit Gewinnen -- Pfizer gewinnt Adipositas-Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Highland Critical Mineral, SUSS, Stabilus, im Fokus
Top News
DAX dürfte zum Wochenauftakt einen Erholungsversuch starten - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt DAX dürfte zum Wochenauftakt einen Erholungsversuch starten - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Direktabspaltung

Siemens-Aktie legt zu: Direkte Abspaltung von Healthineers-Anteil offenbar auf dem Prüfstand

10.11.25 08:36 Uhr
Siemens-Aktie höher: Mögliche Healthineers-Abspaltung im Fokus | finanzen.net

Siemens steht offenbar kurz davor, einen großen Teil seiner Beteiligung an Siemens Healthineers als Sachdividende an die eigenen Aktionäre auszuschütten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Shoulder Innovations Incorporation Registered Shs
11,05 USD -0,17 USD -1,52%
Charts|News|Analysen
Siemens AG
242,80 EUR 2,80 EUR 1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Healthineers AG
44,44 EUR 1,04 EUR 2,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Industriekonzern bereite eine Reduzierung seiner Beteiligung über eine sogenannte Direktabspaltung vor, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Aktuell hält Siemensetwas mehr als 71 Prozent an dem Unternehmen, das seit 2018 an der Börse notiert ist. Die Pläne könnten demnach bereits in der kommenden Woche veröffentlicht werden.

Wer­bung

Der Wert der Beteiligung liege bei rund 35 Milliarden Euro, schreibt Bloomberg. Siemens dürfte seine Beteiligung demnach auf unter 40 Prozent reduzieren und könnte die Einheit dann aus der Konzernbilanz entkonsolidieren. Die Zustimmung der Aktionäre könnte im kommenden Jahr eingeholt werden.

Eine endgültige Entscheidung sei jedoch noch nicht gefallen und weitere Optionen stünden zur Prüfung. Möglich sei auch, dass Siemens zunächst einen kleineren Minderheitsanteil behalte, der später zur Finanzierung anderer Geschäfte veräußert werden könnte, so die Agentur.

Bei Siemens war kurzfristig niemand für eine Stellungnahme zu erreichen. Eine Sprecherin von Siemens Healthineers sagte auf Nachfrage von Dow Jones Newswires, sie könne dazu nichts sagen.

Wer­bung

Die Siemens-Aktie zeigt sich nach einer schwachen Vorbörse in Frankfurt am Morgen zeitweise 1,02 Prozent höher bei 242,45 Euro.

Jefferies hebt Ziel für Siemens auf 291 Euro - 'Buy'

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens vor einem Kapitalmarkttag des Industriekonzerns von 261 auf 291 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Siemens dürfte eine umfangreichere Anteilsreduzierung an Siemens Healthineers bekannt geben, wahrscheinlich in Form einer steuerneutralen Sachdividende, schrieb Rizk Maidi in einer am Sonntag vorliegenden Studie. Der Anteil an dem Medizintechnikkonzern dürfte dann auf rund 30 Prozent sinken. Danach werde Siemens dann zu einem fokussierten Industriekonzern, der eine KI-Plattform durch OneTech schaffen könne.

DOW JONES und dpa-AFX Broker

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Shoulder Innovations

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shoulder Innovations

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Siemens AG, testing / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
09.11.2025Siemens BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
04.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.2025Siemens BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.11.2025Siemens BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Siemens BuyUBS AG
21.10.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.10.2025Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
06.11.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
04.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
14.10.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
10.10.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.07.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
01.07.2025Siemens HoldHSBC
22.05.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
25.04.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
17.02.2025Siemens UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen