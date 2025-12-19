DAX24.296 +0,4%Est505.768 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,70 +4,7%Nas23.231 +1,0%Bitcoin75.495 +3,5%Euro1,1719 -0,1%Öl60,08 +0,6%Gold4.341 +0,2%
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Siemens auf 'Buy' - Ziel 255 Euro

19.12.25 15:22 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
236,55 EUR 1,05 EUR 0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens vor den im Februar erwarteten Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 Euro belassen. Er rechne mit einem relativ guten Quartal, dessen Ergebnisse weitgehend den Indikationen des Technologiekonzerns entsprechen dürften, schrieb Andre Kukhnin in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er geht nicht davon aus, dass sich die Ziele für das Geschäftsjahr 2025/26 ändern werden./rob/edh/mis/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 23:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

