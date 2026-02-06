Januar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Siemens-Aktie
Das sind die Ergebnisse der Experten für die Siemens-Aktie im abgelaufenen Monat.
Die Siemens-Aktie wurde im Januar 2026 von 8 Analysten unter die Lupe genommen.
5 Experten raten die Siemens-Aktie zu kaufen, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Experte schätzt den Anteilsschein mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 257,00 EUR beziffert, während der aktuelle Siemens-Kurs an der Börse XETRA bei 256,30 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|29.01.2026
|Jefferies & Company Inc.
|277,00 EUR
|8,08
|26.01.2026
|UBS AG
|-
|-
|20.01.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|264,00 EUR
|3,00
|15.01.2026
|UBS AG
|255,00 EUR
|-0,51
|14.01.2026
|Barclays Capital
|195,00 EUR
|-23,92
|14.01.2026
|RBC Capital Markets
|245,00 EUR
|-4,41
|13.01.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|300,00 EUR
|17,05
|13.01.2026
|Bernstein Research
|290,00 EUR
|13,15
|07.01.2026
|Deutsche Bank AG
|230,00 EUR
|-10,26
|06.01.2026
