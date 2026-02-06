DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 +9,5%Nas23.031 +2,2%Bitcoin58.175 -2,5%Euro1,1809 ±-0,0%Öl68,05 +1,1%Gold4.959 +3,8%
Aussichten

Januar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Siemens-Aktie

07.02.26 12:32 Uhr
Januar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Siemens-Aktie | finanzen.net

Das sind die Ergebnisse der Experten für die Siemens-Aktie im abgelaufenen Monat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
251,10 EUR 5,70 EUR 2,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siemens-Aktie wurde im Januar 2026 von 8 Analysten unter die Lupe genommen.

5 Experten raten die Siemens-Aktie zu kaufen, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Experte schätzt den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 257,00 EUR beziffert, während der aktuelle Siemens-Kurs an der Börse XETRA bei 256,30 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--29.01.2026
Jefferies & Company Inc.277,00 EUR8,0826.01.2026
UBS AG--20.01.2026
Goldman Sachs Group Inc.264,00 EUR3,0015.01.2026
UBS AG255,00 EUR-0,5114.01.2026
Barclays Capital195,00 EUR-23,9214.01.2026
RBC Capital Markets245,00 EUR-4,4113.01.2026
JP Morgan Chase & Co.300,00 EUR17,0513.01.2026
Bernstein Research290,00 EUR13,1507.01.2026
Deutsche Bank AG230,00 EUR-10,2606.01.2026

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Siemens AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
05.02.2026Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Siemens KaufenDZ BANK
26.01.2026Siemens BuyJefferies & Company Inc.
20.01.2026Siemens BuyUBS AG
15.01.2026Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
