Papier unter der Lupe

Das Siemens-Papier wurde einer genauen Prüfung durch UBS AG-Analyst Andre Kukhnin unterzogen.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Die Entwicklungen der Industrie-Automatisierung in China seien eindeutig positiv für die Münchner, schrieb Andre Kukhnin am Dienstag in seinem Branchenkommentar. Entgegen erheblicher Bedenken und Konkurrenzdruck durch das Unternehmen Inovance verwies der Experte auf Preissteigerungen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Siemens-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktie verlor um 14:18 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 259,80 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kursabnahme-Möglichkeit von 1,85 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 346.506 Siemens-Aktien den Besitzer. Voraussichtlich am 12.02.2026 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 10:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 10:34 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.