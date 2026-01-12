DAX 25.421 +0,1%ESt50 6.030 +0,2%MSCI World 4.518 -0,1%Top 10 Crypto 12,42 +2,0%Nas 23.723 -0,1%Bitcoin 80.000 +2,4%Euro 1,1649 -0,2%Öl 65,26 +1,5%Gold 4.601 +0,1%
Siemens Aktie

261,95 EUR +3,25 EUR +1,26 %
STU
Marktkap. 198,34 Mrd. EUR

KGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610

ISIN DE0007236101

Symbol SMAWF

JP Morgan Chase & Co.

Siemens Overweight

13:46 Uhr
Siemens Overweight
Siemens AG
261,95 EUR 3,25 EUR 1,26%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Siemens auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Die Aktie befindet sich zudem auf der "Analyst Focus List". Die Analysten um Phil Buller sehen laut einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Kapitalgüterbranche Grund für Optimismus im laufenden Jahr. Für Schlussviertel 2025 rechnen sie mit einem prozentual zweistelligen Wachstum in den Bereichen Stromerzeugung, Stromnetze und Rechenzentren. Zudem rechnen sie mit einer Verbesserung der Dynamik bei den Investitionen in Halbleiterausrüstung, einer Erholungsfortsetzung der Fabrikautomation in China und ersten Anzeichen einer Wirtschaftserholung in Europa. Mit Blick auf Siemens erwarten sie ein positives Ergebnis für das erste Geschäftsquartal mit einer Verbesserung der Dynamik im chinesischen Digital-Industries-Geschäft, eine unveränderte Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 und eine Aktualisierung des Zeitplans für die Entkonsolidierung von Siemens Healthineers./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 20:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
258,75 €		 Abst. Kursziel*:
15,94%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
261,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,53%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
254,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens AG

14:41 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
13:46 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.01.26 Siemens Outperform Bernstein Research
06.01.26 Siemens Hold Deutsche Bank AG
19.12.25 Siemens Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens AG

