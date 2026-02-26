DAX 25.289 +0,5%ESt50 6.162 -0,2%MSCI World 4.571 +0,1%Top 10 Crypto 8,6945 +1,1%Nas 22.878 -1,2%Bitcoin 57.311 +0,2%Euro 1,1817 +0,2%Öl 71,21 +0,4%Gold 5.180 +0,0%
DAX vor stabilem Auftakt -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Netflix legt kein höheres Angebot für Warner vor -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero erreicht Profitabilitätsziel -- Gold im Fokus
London Stock Exchange (LSE) Aktie

99,00 EUR +0,50 EUR +0,51 %
STU
89,02 CHF +8,11 CHF +10,02 %
BRX
Marktkap. 44,95 Mrd. EUR

KGV 87,64 Div. Rendite 1,15%
WKN A0JEJF

ISIN GB00B0SWJX34

Symbol LDNXF

Barclays Capital

London Stock Exchange (LSE) Overweight

08:46 Uhr
London Stock Exchange (LSE) Overweight
London Stock Exchange (LSE)
99,00 EUR 0,50 EUR 0,51%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für London Stock Exchange von 12000 auf 12500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Michael Sanderson hob seine Ergebnisschätzungen am Donnerstagabend um mehr als 5 Prozent an aufgrund des unerwartet hohen Aktienrückkaufvolumens und des Ausblicks der Londoner./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 20:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Overweight

Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
125,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
98,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Sanderson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
125,07 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu London Stock Exchange (LSE)

08:46 London Stock Exchange (LSE) Overweight Barclays Capital
26.02.26 London Stock Exchange (LSE) Buy UBS AG
26.02.26 London Stock Exchange (LSE) Overweight Barclays Capital
26.02.26 London Stock Exchange (LSE) Outperform RBC Capital Markets
25.02.26 London Stock Exchange (LSE) Buy UBS AG
mehr Analysen

