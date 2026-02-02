International Trading-Hours

Wer aufmerksam ist, bemerkt, der Handel ist fast immer möglich. Zu nahezu jeder Tages- und Nachtzeit wird an irgendeiner der internationalen Börsen gehandelt. Egal ob New York, London, Frankfurt oder Shanghai. Wer möchte, muss nichts verpassen.

• Einheitlichkeit der europäischen Märkte

• Trading-Hours in New York

• Später Handel in Asien

Europäischer und britischer Handel: Frankfurt, Zürich, Wien und London

Wer sich mit den europäischen Märkten beschäftigt, der hat einen großen Vorteil bezüglich der Handelszeiten. Die involvierten Märkte liegen, abgesehen von Großbritannien und Irland, nämlich alle in derselben Zeitzone.

An der Börse Frankfurt wird von Montag bis Freitag zwischen 8 Uhr und 22 Uhr gehandelt. Vor 9 Uhr und nach 17:30 Uhr ist dann allerdings vom vor- und nachbörslichen Handel, gegenüber den Haupthandelszeiten dazwischen, die Rede.

Die Haupthandelszeit an der Börse Zürich ist genau wie in Frankfurt zwischen 9 Uhr und 17:30 Uhr, nimmt man allerdings auch hier den vor- und nachbörslichen Handel, sowie den Handel mit Strukturierten Produkten mit hinzu, geht ein Handelstag von 8 Uhr am Morgen bis 21:45 Uhr.

Inklusive der Vor- und Nachhandelszeiten ist die Wiener Börse von 8 Uhr bis 17:50 Uhr aktiv. Kernhandelszeiten sind in Wien aber von 09:00 Uhr bis 17:30 Uhr.

In direkter Nähe zu den recht einheitlichen europäischen Märkten liegt die London Stock Exchange. Wie wohl auch die Börse von New York, eine der bekanntesten der Welt. In London wird von Montag bis Freitag zwischen 8 Uhr und 16:30 Uhr gehandelt. Entsprechend von 9 Uhr bis 17:30 Uhr deutscher Zeit.

US-Handel: Handelsstunden in Übersee

Die wohl bekannteste, sowie auch größte Börse der Welt, ist sicherlich die New York Stock Exchange. Allerdings ist sie nicht die einzige New Yorker Börse. Ebenso bekannt, zumindest bei solchen, die sich intensiver mit den Märkten beschäftigen, ist die Nasdaq. Sie ist die größte elektronische Börse der USA.

Der Handel an der New York Stock Exchange läuft von 9:30 Uhr bis 16 Uhr Ortszeit. Genauso auch an der Nasdaq, dort wird ebenfalls von 9:30 Uhr bis 16 Uhr Ortszeit gehandelt. Den vor- und nachbörslichen Handel mal außen vorgelassen. Also von 15:30 Uhr bis 22 Uhr deutscher Zeit.

Die asiatischen Märkte: Japan, China und Hongkong

Bis auf eine kurze Pause zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr ist die Börse in Tokio von 9 Uhr bis 15 Uhr geöffnet. Da Japan durch die Zeitverschiebung aber 7 Stunden vor Deutschland ist, sind die Handelszeiten hier zwischen 2 Uhr in der Nacht und 8 Uhr am Morgen.

Die größte Börse Chinas ist die Shanghai Stock Exchange. Die Haupthandelszeiten sind hier von 9:30 Uhr bis 15 Uhr Ortszeit. Aus deutscher Sicht findet der Handel damit in den frühen Morgenstunden statt.

Eine der weltweit bekanntesten Börsen aus dem asiatischen Raum, ist sicherlich die in Hongkong. Die dortige Hong Kong Exchange bietet den Handel von 9:30 Uhr am Morgen bis 16 Uhr an. Die Mittagspause ist hier von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr Ortszeit. Auch hier fallen die Handelszeiten für Anleger in Deutschland überwiegend in die Nacht- und frühen Morgenstunden.

Emerging Markets: Lateinamerika, Afrika und der Nahe Osten

Neben den etablierten Märkten in Europa, den USA und Asien spielen auch die sogenannten Emerging Markets eine wichtige Rolle. Dazu zählen unter anderem Börsenplätze in Lateinamerika, Afrika und dem Nahen Osten. Die Handelszeiten orientieren sich dabei in der Regel an den jeweiligen lokalen Zeitzonen und fallen aus deutscher Sicht häufig in die Nachmittags- oder Abendstunden.

Zu den bedeutendsten Börsen Afrikas zählt die Johannesburg Stock Exchange (JSE) in Südafrika. Der Handel findet dort in der Regel von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit statt, was 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr deutscher Zeit entspricht. Damit überschneiden sich die Handelszeiten weitgehend mit den europäischen Märkten.

In Lateinamerika ist die Börse in São Paulo (B3) besonders relevant. Sie öffnet von 10:00 Uhr bis 17:30 Uhr Ortszeit, was - abhängig von der Jahreszeit - etwa 14:00 Uhr bis 21:30 Uhr deutscher Zeit entspricht.

Auch im Nahen Osten gewinnen die Börsen zunehmend an Bedeutung. Handelsplätze wie die Saudi Exchange (Tadawul) oder die Börse in Dubai folgen meist einem eigenen Wochenrhythmus, da dort Freitag und Samstag als Wochenende gelten. Die Handelszeiten liegen häufig in den frühen Morgen- bis Mittagsstunden mitteleuropäischer Zeit.

