DAX25.195 +0,1%Est506.189 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8900 +1,9%Nas23.152 +1,3%Bitcoin58.178 +1,1%Euro1,1799 -0,1%Öl70,36 -0,9%Gold5.188 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Nordex A0D655 Infineon 623100 Amazon 906866 PayPal A14R7U Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- HENSOLDT: Auftragsrekord -- DroneShield, AIXTRON, freenet, C3.ai, Snowflake, Salesforce, NEL, Cavendish im Fokus
Top News
IonQ-Aktie hebt ab und zieht D-Wave-Aktie mit Quantencomputing-Anbieter übertrifft Erwartungen im vierten Quartal deutlich IonQ-Aktie hebt ab und zieht D-Wave-Aktie mit Quantencomputing-Anbieter übertrifft Erwartungen im vierten Quartal deutlich
Ausblick: D-Wave Quantum gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: D-Wave Quantum gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Einnahmen gestiegen

LSE-Aktie im Aufwind: Deutsche-Börse-Konkurrent will weiter wachsen und Aktien zurückkaufen

26.02.26 10:09 Uhr
LSE-Aktie im Aufwind: Deutsche-Börse-Konkurrent bleibt weiter auf Wachstumspfad - Aktienrückkauf geht weiter | finanzen.net

Der Börsenbetreiber und Finanzdatenanbieter London Stock Exchange (LSE) peilt nach besseren Geschäften im vergangenen Jahr weitere Zuwächse an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
London Stock Exchange (LSE)
89,50 EUR 1,00 EUR 1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

So sollen die Einnahmen 2026 bereinigt um die Folgen von Währungsveränderungen um 6,5 bis 7,5 Prozent zulegen, wie die London Stock Exchange (LSE) am Donnerstag in London mitteilte. Die operative Marge gemessen am Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda), soll dabei währungsbereinigt um 0,8 bis 1,0 Prozentpunkte steigen. Der Deutsche Börse-Konkurrent kündigte zudem weiteren Rückkauf von eigenen Anteilen an. Der LSE-Aktienkurs zieht in London zeitweise um 5,08 Prozent auf 81,90 Pfund an.

Wer­bung

In diesem Jahr peilt der Konzern den Erwerb eigener Anteile für bis zu 3 Milliarden Pfund (3,4 Mrd Euro) an. 2025 hatte die LSE Aktien für 2,1 Milliarden Pfund am Markt aufgekauft. Aktienrückkäufe werden neben der Dividende als Mittel der Kapitalrückgabe an Anteilseigner eingesetzt. Da das Ergebnis je Aktie durch diesen Schritt rechnerisch steigt, hoffen die Unternehmen auf einen Kursanstieg. Bei der LSE hat dies im vergangenen Jahr allerdings nicht geklappt. Der Wert der LSE-Anteile sank 2025 um rund ein Fünftel.

Die Einnahmen des Konzerns stiegen im vergangenen Jahr um fünfeinhalb Prozent auf knapp 9,4 Milliarden Pfund. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um neun Prozent auf 4,5 Milliarden Pfund zu. Die Einnahmen und das operative Ergebnis fielen damit im Rahmen der Erwartungen der von Bloomberg befragten Experten aus.

Die Dividende für das vergangene Jahr soll um 15 Prozent auf 1,5 Pfund je Aktie steigen. Das ist etwas mehr, als Experten erwartet hatten.

/zb/mis/stk

LONDON (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf London Stock Exchange (LSE)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf London Stock Exchange (LSE)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Victor Moussa / Shutterstock.com

Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu London Stock Exchange (LSE)

DatumRatingAnalyst
10:46London Stock Exchange (LSE) OutperformRBC Capital Markets
25.02.2026London Stock Exchange (LSE) BuyUBS AG
23.02.2026London Stock Exchange (LSE) OverweightBarclays Capital
19.02.2026London Stock Exchange (LSE) OverweightBarclays Capital
11.02.2026London Stock Exchange (LSE) OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10:46London Stock Exchange (LSE) OutperformRBC Capital Markets
25.02.2026London Stock Exchange (LSE) BuyUBS AG
23.02.2026London Stock Exchange (LSE) OverweightBarclays Capital
19.02.2026London Stock Exchange (LSE) OverweightBarclays Capital
11.02.2026London Stock Exchange (LSE) OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
28.02.2025London Stock Exchange (LSE) HoldDeutsche Bank AG
22.01.2025London Stock Exchange (LSE) HoldDeutsche Bank AG
12.12.2024London Stock Exchange (LSE) HoldDeutsche Bank AG
29.11.2024London Stock Exchange (LSE) NeutralUBS AG
30.10.2024London Stock Exchange (LSE) HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18.09.2018London Stock Exchange (LSE) ReduceCommerzbank AG
16.04.2014London Stock Exchange verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
22.11.2013London Stock Exchange verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
20.06.2013London Stock Exchange verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
20.06.2013London Stock Exchange verkaufenGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für London Stock Exchange (LSE) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen