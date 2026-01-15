Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusDAX letztlich stärker -- US-Börsen schließen im Plus -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- Blackstone, TUI, NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, Microsoft im Fokus
Nach TSMC-Quartalszahlen: Halbleiterwerte ASML, Infineon & Co. im Blick. UBS: Erste Genehmigung für nationale Bankenlizenz in den USA. Rio Tinto und BHP: Ausweitung der Erzförderung in Australien. Rivian: UBS-Analyst warnt vor überzogenen Erwartungen. Novo Nordisk erhält positive UBS-Analyse. Schaeffler erreicht 52-Wochen-Hoch. Alphabet: Google-Konzern setzt sich über 4-Billionen-Marke fest.
Entdecke die Börsenstars von morgen!
Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial.Zu finanzen.net SmartCaps
Umfrage
KI-Boom: Sind Sie in die NVIDIA-Aktie investiert?