Aktienbewertung

Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Siemens-Aktie mit Overweight in neuer Analyse

13.01.26 13:49 Uhr
Wie stabil ist die Siemens-Aktie? Das neue Rating von JP Morgan Chase & Co. gibt Aufschluss | finanzen.net

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Siemens-Aktie durch JP Morgan Chase & Co. liegen vor.

JPMorgan hat Siemens auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Die Aktie befindet sich zudem auf der "Analyst Focus List". Die Analysten um Phil Buller sehen laut einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Kapitalgüterbranche Grund für Optimismus im laufenden Jahr. Für Schlussviertel 2025 rechnen sie mit einem prozentual zweistelligen Wachstum in den Bereichen Stromerzeugung, Stromnetze und Rechenzentren. Zudem rechnen sie mit einer Verbesserung der Dynamik bei den Investitionen in Halbleiterausrüstung, einer Erholungsfortsetzung der Fabrikautomation in China und ersten Anzeichen einer Wirtschaftserholung in Europa. Mit Blick auf Siemens erwarten sie ein positives Ergebnis für das erste Geschäftsquartal mit einer Verbesserung der Dynamik im chinesischen Digital-Industries-Geschäft, eine unveränderte Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 und eine Aktualisierung des Zeitplans für die Entkonsolidierung von Siemens Healthineers.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Siemens-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:33 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 259,60 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 15,56 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 215.311 Siemens-Aktien umgesetzt. Am 12.02.2026 werden die Kennzahlen für Q1 2026 voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 20:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

