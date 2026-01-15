DAX25.297 -0,2%Est506.029 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,78 +1,0%Nas23.527 ±-0,0%Bitcoin81.608 -0,9%Euro1,1597 -0,1%Öl64,47 +0,9%Gold4.583 -0,7%
AKTIE IM FOKUS 2/Optimimus für 2026: Höhenflug von Drägerwerk geht weiter

16.01.26 18:06 Uhr
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
89,10 EUR 9,40 EUR 11,79%
(neu: Schlusskurs)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Drägerwerk haben am Freitag mit einem Anstieg um 11,7 Prozent auf 89,70 Euro an ihren starken Vortag angeknüpft. Damit kletterten sie auf den höchsten Stand seit April 2020. Tags zuvor hatte der Hersteller von Medizin- und Sicherheitstechnik mit Eckdaten und einem ersten Ausblick für 2026 überzeugt.

Der Umsatz soll demnach 2026 um 1,0 bis 5,0 Prozent zulegen. Basis ist der 2025 erzielte Auftragseingang von fast 3,6 Milliarden Euro. Vom Umsatz sollen im neuen Jahr dann 5,0 bis 7,5 Prozent als Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) übrig bleiben.

Die Prognose des Managements deute auf eine stärkere Margendynamik hin als bisher angenommen, so Analyst Harald Hof von MWB Research. Zudem sei es 2025 gewinnseitig deutlich besser gelaufen als erwartet, dank einer robusten Medizintechniksparte und eines verbesserten Produktmix. Dies überzeuge umso mehr angesichts des Gegenwinds durch die internationalen Zollstreitigkeiten sowie durch ungünstige Wechselkurse.

Vor diesem Hintergrund schraubte Hof seine Gewinnerwartungen nach oben und hob das Kursziel von 76 auf 95 Euro an. Damit sieht er nun ausreichend Luft für eine Hochstufung von "Hold" auf "Buy".

Mit dem Anstieg von Freitag summiert sich das Kursplus binnen zwei Tagen mittlerweile auf rund 22 Prozent. Im noch jungen Jahr steht ein Anstieg von knapp 30 Prozent zu Buche und seit Ende 2024 hat sich der Wert der Aktien fast verdoppelt./mis/niw/nas

