Drägerwerk Aktie
Marktkap. 1,24 Mrd. EURKGV 7,01 Div. Rendite 4,37%
WKN 555063
ISIN DE0005550636
Symbol DRWKF
Drägerwerk Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Drägerwerk von 67 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Medizin- und Sicherheitstechnik-Unternehmen habe ein starkes Zahlenwerk für das dritte Quartal abgeliefert und die Jahresziele erhöht, lobte Henrik Paganetty in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Profitabilitätsprognosen für die Jahre 2025 bis 2027 nach oben./edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 10:02 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 10:02 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Drägerwerk
Zusammenfassung: Drägerwerk Hold
|Unternehmen:
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
73,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
73,00 €
|Abst. Kursziel*:
0,00
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
72,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,55%
|
Analyst Name:
Henrik Paganetty
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|16:36
|Drägerwerk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Drägerwerk Halten
|DZ BANK
|16.07.25
|Drägerwerk Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.07.25
|Drägerwerk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.25
|Drägerwerk Buy
|Warburg Research
