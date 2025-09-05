DAX 23.726 +0,6%ESt50 5.351 +0,6%Top 10 Crypto 15,73 -0,5%Dow 45.399 +0,0%Nas 21.858 +0,7%Bitcoin 95.520 +0,7%Euro 1,1755 +0,3%Öl 66,54 +1,3%Gold 3.623 +1,0%
Drägerwerk Aktie

Marktkap. 1,13 Mrd. EUR

KGV 7,01 Div. Rendite 4,37%
WKN 555063

ISIN DE0005550636

Symbol DRWKF

DZ BANK

Drägerwerk Halten

14:26 Uhr
Drägerwerk Halten
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
67,30 EUR 0,80 EUR 1,20%
Charts| News| Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Drägerwerk von 58 auf 70 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Sven Kürten spricht in einer am Montag vorliegenden Studie zwar von einer Aufhellung der Geschäfte im Medizintechnik-Bereich, während sich in der Sicherheitstechnik ein regional sehr gemischtes Bild ergebe. Er erwähnte außerdem die Belastungen, denen das Unternehmen durch Zölle und Währungseffekte ausgesetzt sei. Als Effekt von alldem senkte er etwas seine Schätzungen für 2025 und die Folgejahre. Den nach seinem Modell dennoch erhöhten fairen Wert begründete er mit einem verbesserten Risikoprofil der Aktie./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 12:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 13:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Drägerwerk

Zusammenfassung: Drägerwerk Halten

Unternehmen:
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
66,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
67,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sven Kürten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

14:26 Drägerwerk Halten DZ BANK
16.07.25 Drägerwerk Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.07.25 Drägerwerk Hold Jefferies & Company Inc.
14.07.25 Drägerwerk Buy Warburg Research
17.06.25 Drägerwerk Buy Warburg Research
mehr Analysen

