NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Das vierte Quartal sei gemeinhin ein saisonal schwaches für die Energiekonzerne, schrieb Biraj Borkhataria in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Angesichts der eingetrübten Aussichten für die Öl- und Gaspreise dürften die Sektorunternehmen eine vorsichtige Haltung bei den Investitionen 2026 einnehmen./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 22:57 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
5,00 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
4,37 £
|Abst. Kursziel*:
14,38%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
4,38 £
|Abst. Kursziel aktuell:
14,08%
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,91 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|13:41
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:31
|BP Neutral
|UBS AG
|19.12.25
|BP Neutral
|UBS AG
|18.12.25
|BP Overweight
|Barclays Capital
|18.12.25
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|BP Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|BP Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.25
|BP Kaufen
|DZ BANK
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
