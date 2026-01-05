DAX 24.961 +0,4%ESt50 5.919 -0,1%MSCI World 4.486 +0,2%Top 10 Crypto 12,65 +0,6%Nas 23.396 +0,7%Bitcoin 80.117 -0,1%Euro 1,1707 -0,1%Öl 62,09 +0,5%Gold 4.464 +0,4%
13:41 Uhr
Chevron Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Chevron auf "Outperform" mit einem Kursziel von 175 US-Dollar belassen. Das vierte Quartal sei gemeinhin ein saisonal schwaches für die Energiekonzerne, schrieb Biraj Borkhataria in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Angesichts der eingetrübten Aussichten für die Öl- und Gaspreise dürften die Sektorunternehmen eine vorsichtige Haltung bei den Investitionen 2026 einnehmen./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 22:57 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Chevron Outperform

Unternehmen:
Chevron Corp.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 175,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 163,85		 Abst. Kursziel*:
6,81%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 165,45		 Abst. Kursziel aktuell:
5,77%
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 175,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

