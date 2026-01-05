Chevron Aktie
Marktkap. 267,5 Mrd. EURKGV 14,90 Div. Rendite 4,50%
WKN 852552
ISIN US1667641005
Symbol CVX
Chevron Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Chevron auf "Outperform" mit einem Kursziel von 175 US-Dollar belassen. Das vierte Quartal sei gemeinhin ein saisonal schwaches für die Energiekonzerne, schrieb Biraj Borkhataria in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Angesichts der eingetrübten Aussichten für die Öl- und Gaspreise dürften die Sektorunternehmen eine vorsichtige Haltung bei den Investitionen 2026 einnehmen./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 22:57 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Chevron Outperform
|Unternehmen:
Chevron Corp.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 175,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 163,85
|Abst. Kursziel*:
6,81%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 165,45
|Abst. Kursziel aktuell:
5,77%
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 175,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
