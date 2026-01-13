DAX25.315 -0,4%Est506.016 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,77 -0,7%Nas23.710 -0,1%Bitcoin81.439 -0,5%Euro1,1646 ±0,0%Öl66,13 +1,0%Gold4.634 +1,0%
Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: STRABAG, Exxon Mobile, Chevron - Update: DAX Discount Short 

14.01.26 13:09 Uhr
Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: STRABAG, Exxon Mobile, Chevron - Update: DAX Discount Short  | finanzen.net

US-Inflation weiterhin moderat - Zinsen werden derzeit nicht gesenkt

Werte in diesem Artikel
Aktien
Chevron Corp.
141,84 EUR 1,20 EUR 0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
109,40 EUR 1,12 EUR 1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
STRABAG SE
81,20 EUR -1,60 EUR -1,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
25.303,3 PKT -117,3 PKT -0,46%
Charts|News|Analysen

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über STRABAG, Exxon und Chevron. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


Listen on Apple Podcasts
Podcast Hot Bets bei Google Podcasts
Podcast Hot Bets auf Spotify

Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

In eigener Sache

Übrigens: Chevron und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

