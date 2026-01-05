DAX 24.892 +0,1%ESt50 5.933 +0,2%MSCI World 4.492 +0,3%Top 10 Crypto 12,58 +0,3%Nas 23.421 +0,1%Bitcoin 79.743 -0,5%Euro 1,1690 -0,3%Öl 61,59 -0,3%Gold 4.483 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 RENK RENK73 Lufthansa 823212 adidas A1EWWW Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 ExxonMobil 852549 Allianz 840400 Chevron 852552
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX markiert neue Rekordhochs -- US-Börsen im Plus -- NVIDIA plant Robotaxis für 2027 -- DroneShield, adidas, Novo Nordisk, D-Wave, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS, BMW, VW im Fokus
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag
Deutsche Bank AG: Hold-Note für Beiersdorf-Aktie Deutsche Bank AG: Hold-Note für Beiersdorf-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BASF Aktie

Kaufen
Verkaufen
BASF Aktien-Sparplan
44,80 EUR +1,01 EUR +2,31 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 40,03 Mrd. EUR

KGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN BASF11

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000BASF111

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BFFAF

Deutsche Bank AG

BASF Hold

17:01 Uhr
BASF Hold
Aktie in diesem Artikel
BASF
44,80 EUR 1,01 EUR 2,31%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte verwies auf die am 27. Februar anstehenden Zahlen zum vierten Quartal und rechnet mit einem Rückgang des operativen Ergebnisses um 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Als Grund nannte sie in ihrer am Dienstag vorliegenden Studie geringere Erträge in den meisten Geschäftsbereichen außer Surface Technologies. Die schwache Nachfrage habe sich voraussichtlich nahezu überall fortgesetzt./ck/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

Zusammenfassung: BASF Hold

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
44,69 €		 Abst. Kursziel*:
0,69%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
44,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,45%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

17:01 BASF Hold Deutsche Bank AG
17.12.25 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.12.25 BASF Kaufen DZ BANK
05.12.25 BASF Neutral UBS AG
05.12.25 BASF Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu BASF

finanzen.net BASF-Analyse im Blick Deutsche Bank AG gibt BASF-Aktie Hold Deutsche Bank AG gibt BASF-Aktie Hold
finanzen.net BASF Aktie News: BASF am Nachmittag höher
finanzen.net BASF Aktie News: BASF am Mittag mit kaum veränderter Tendenz
finanzen.net Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels in der Gewinnzone
finanzen.net BASF Aktie News: BASF legt am Vormittag zu
finanzen.net XETRA-Handel: DAX zum Handelsende stärker
finanzen.net Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels fester
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 notiert letztendlich im Plus
dpa-afx BASF-Aktie schwächer: Werk in Zhanjiang vor Start
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
Zacks BASF Buys Noble Seeds to Boost Indian Vegetable Seed Footprint
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
Zacks BASF and OQEMA Ink Distribution Deal in Central and Eastern Europe
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
RSS Feed
BASF zu myNews hinzufügen