Nach Inflationsdaten

Aus diesen Gründen sinkt der Euro zum US-Dollar

06.01.26 20:51 Uhr
Euro Dollar Kurs: Darum fällt der Euro | finanzen.net

Der Kurs des Euro hat am Dienstag im späten New Yorker Handel noch etwas nachgegeben.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
8,1643 CNY -0,0279 CNY -0,34%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8659 GBP 0,0002 GBP 0,02%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
9,1045 HKD -0,0212 HKD -0,23%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
183,0500 JPY -0,3600 JPY -0,20%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1690 USD -0,0034 USD -0,29%
Charts|News

Mit 1,16838 US-Dollar markierte die Gemeinschaftswährung ein Tagestief. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1707 (Montag: 1,1664) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8541 (0,8573) Euro gekostet.

Wie schon zu Wochenbeginn fand der Euro auch am Dienstag keine klare Richtung. Zuletzt präsentierte sich der Dollar gegenüber dem Euro und fast allen anderen wichtigen Währungen stärker. Insgesamt aber hielten sich die Bewegungen in Grenzen.

/jkr/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Denis Vrublevski / Shutterstock.com, Jakub Krechowicz / Shutterstock.com