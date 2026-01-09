Bitcoin Kurs Prognose: Crash auf 65.000 Dollar?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptomarkt blickt aktuell auf Entwicklungen, die für neue Unsicherheit sorgen. Einerseits zeigen Prognosemärkte eine wachsende Erwartung fallender Bitcoin-Kurse, andererseits rückt ein politisches Ereignis in den USA in den Fokus, das weitreichende Folgen für die Finanzmärkte haben könnte.

Laut Daten der Prognoseplattform Kalshi sehen Trader derzeit eine Wahrscheinlichkeit von rund 50 Prozent, dass der Bitcoin-Kurs im Laufe dieses Jahres unter die Marke von 65.000 US-Dollar fällt. Diese Einschätzung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich der Markt ohnehin schwertut, nachhaltige Aufwärtsdynamik zu entwickeln. Viele Erholungsversuche wurden zuletzt schnell wieder abverkauft, was die Nervosität unter Anlegern weiter verstärkt.

Politischer Unsicherheitsfaktor aus den USA

Parallel dazu sorgt ein weiteres Thema für Unruhe. Auf Polymarket wird aktuell eine Wahrscheinlichkeit von rund 76 Prozent dafür gehandelt, dass der Oberste Gerichtshof der USA die von Donald Trump eingeführten Zölle für rechtswidrig erklärt. Das Gericht soll seine Entscheidung bereits am Freitag bekannt geben.

BREAKING: Polymarket shows a 76% probability that Trump’s tariffs will be ruled illegal.



The Supreme Court is expected to issue its decision on Friday.



If the Supreme Court rules against the tariffs, there are 2 big issues.



FIRST: REFUNDS.

Tariffs already collected may have… pic.twitter.com/EckiuFv4J6 — Bull Theory (@BullTheoryio) January 8, 2026

Ein solches Urteil hätte gleich mehrere potenziell belastende Effekte. Zum einen könnten bereits erhobene Zölle an Importeure zurückgezahlt werden müssen. Das würde dem Staat kurzfristig Liquidität entziehen und die Haushaltslage zusätzlich verschärfen. Zum anderen droht ein massiver Effekt auf die langfristige Finanzplanung der USA. Die Zölle sollten das Staatsdefizit in den kommenden zehn Jahren um nahezu drei Billionen US-Dollar reduzieren. Fällt diese Einnahmequelle weg, entsteht eine neue Lücke in den Staatsfinanzen.

Zwar würde ein Urteil gegen die aktuellen Zölle nicht bedeuten, dass Handelsabgaben grundsätzlich verboten sind. Es würde jedoch die derzeitige rechtliche Grundlage blockieren. Der Präsident hätte weiterhin Möglichkeiten, neue Zölle einzuführen, diese gelten jedoch als langsamer, rechtlich eingeschränkter und politisch schwerer durchsetzbar. Genau das schafft kurzfristig Unsicherheit für Unternehmen, Märkte und Investoren.

Was das für Märkte und Bitcoin bedeuten könnte

Trump hatte wiederholt argumentiert, dass Zölle zur wirtschaftlichen Stärke und zur positiven Entwicklung der Aktienmärkte beitragen. Ein negatives Urteil könnte dieses Narrativ abrupt infrage stellen. Kurzfristig drohen Belastungen für Aktienmärkte, Staatsfinanzen und das allgemeine Marktvertrauen. Das sind Faktoren, die auch den Kryptomarkt erfahrungsgemäß nicht unberührt lassen.

Langfristig ist das Bild komplexer. Sollten Zölle wegfallen, könnten sich der Inflationsdruck verringern und die Chancen auf Zinssenkungen steigen. Das wäre grundsätzlich ein Umfeld, das Risiko-Assets wie Bitcoin eher begünstigt. Kurzfristig jedoch dürfte die Unsicherheit dominieren und genau diese Phase ist es, in der Prognosemärkte aktuell eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen Rücksetzer auf 65.000 US-Dollar einpreisen.

JUST IN: 50% chance $BTC drops below $65K this year, per traders on Kalshi. pic.twitter.com/L0rVARMWis — Whale Insider (@WhaleInsider) January 8, 2026

Ob es tatsächlich zu einem so tiefen Rückgang kommt, bleibt offen. Klar ist jedoch, politische Entscheidungen gewinnen erneut massiven Einfluss auf den Kryptomarkt, der längst nicht mehr isoliert von makroökonomischen und juristischen Entwicklungen betrachtet werden kann. In dieser Zeit weichen Anleger bereits auf Altcoins aus, die trotz des unsicheren Marktumfelds enormes Potenzial haben, wobei vor allem Bitcoin Hyper ($HYPER) extrem gefragt ist.

Bitcoin Hyper steigt auf 30,2 Millionen Dollar

Unabhängig von kurzfristigen Kursbewegungen rücken parallel neue Infrastrukturprojekte stärker in den Fokus vieler Anleger. Eines davon ist Bitcoin Hyper. Das Projekt verfolgt das Ziel, Bitcoin erstmals umfassend für dezentrale Finanzanwendungen nutzbar zu machen. Statt Bitcoin ausschließlich als Wertspeicher zu sehen, soll eine Layer-2-Architektur entstehen, auf der Lending-Protokolle, dezentrale Börsen, Staking-Modelle und weitere Anwendungen aufgebaut werden können.

Gerade in Marktphasen, die von Unsicherheit und politischem Einfluss geprägt sind, suchen Investoren verstärkt nach technologischen Fundamenten statt reinen Narrativen. Bitcoin Hyper positioniert sich genau in diesem Bereich, indem es versucht, die Sicherheit von Bitcoin mit einer skalierbaren, programmierbaren Ausführungsschicht zu verbinden.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Da sich der $HYPER-Token aktuell noch im Presale befindet, zählt Bitcoin Hyper zu den Projekten, die besonders stark von einer möglichen Altcoin-Rotation profitieren könnten. Sollte sich das Marktumfeld im weiteren Jahresverlauf stabilisieren und Kapital wieder verstärkt in Krypto-Infrastruktur fließen, könnten vor allem solche Projekte an Bedeutung gewinnen, die reale Anwendungsfälle auf Bitcoin-Basis erschließen, unabhängig davon, ob der Bitcoin-Kurs zuvor noch einmal deutlich korrigiert.

