Gewinne auf breiter Front

Bitcoin, Ethereum, Cardano & Co. legen zu: Steigende geopolitische Risiken und US-Inflation treiben an

14.01.26 11:20 Uhr

Zur Wochenmitte bewegen sich die Kurse zahlreicher großer Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Co. klar nach oben.

• Bitcoin, Ethereum und Co. im Aufwind

• Kryptomarkt profitiert von US-Inflationsentwicklung und steigenden geopolitischen Spannungen

• Krypto-Regulierung in den USA kommt voran

Der Markt für Digitalwährungen verzeichnet am Mittwoch einen breiten Aufschwung. So steigt der Kurs der weltgrößten Kryptowährung Bitcoin laut "CoinMarketCap" zeitweise um 3,05 Prozent gegenüber dem Vortag auf 94.883,97 US-Dollar. Die Nummer zwei auf dem Kryptomarkt, Ethereum, verbessert sich daneben noch stärker und steigt zeitweise um satte 6,21 Prozent auf 3.326,60 US-Dollar, während Cardano um 7,26 Prozent auf 0,4213 US-Dollar zulegt. Ebenfalls klar aufwärts geht es für Ripple (+3,87 Prozent auf 2,14 US-Dollar), Dogecoin (5,94 Prozent auf 0,1478 US-Dollar) und Monero (+4,32 Prozent auf 707,34 US-Dollar).

Die marktweite Erholung dürfte laut "The Economic Times" auf eine bessere Stimmung unter den Kryptoanlegern nach der gestrigen Veröffentlichung von US-Inflationsdaten zurückzuführen sein, die eine anhaltend hohe Teuerung signalisierten und somit die Nachfrage nach alternativen Anlagen befeuerten. Aber auch steigende geopolitische Spannungen dürften eine Rolle spielen.

Spannungen im Nahen Osten treiben Anleger in alternative sichere Häfen

Gegenüber "The Economic Times" sagte Analyst Akshat Siddhant, dass Anleger angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen im Nahen Osten alternative sichere Anlagen wie Kryptowährungen suchen würden. So sei die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen kürzlich auf den höchsten Stand der letzten 30 Tage gestiegen, was auf eine Rotation hin zu risikoreicheren Anlagen hindeute. Bei Ethereum würden zudem eine "solide Netzwerkaktivität und hohe Handelsvolumina" die Rally weiter befeuern.

Auch allgemein würden On-Chain-Daten das aktuell positive Bild laut Siddhant verstärken, da kurzfristig orientierte Anleger mit ihrem Investment wieder in die Gewinnzone kämen. Historisch gesehen deute dies auf nachlassenden Verkaufsdruck hin und erweitere das Aufwärtspotenzial, so der Experte.

Fortschritte bei Regulierung stützen

Nischal Shetty, Gründer der indischen Krypto-Handelsplattform WazirX, wies gegenüber "The Economic Times" zudem auf jüngste Fortschritte rund um den Digital Asset Market Clarity Act hin. So haben zwei wichtige Senatsausschüsse hier in dieser Woche formale Zeitpläne festgelegt. Die Aussicht auf mehr regulatorische Klarheit bei Kryptowährungen, vor allem in den USA, gilt als ein wichtiger Faktor für eine stärkere Verbreitung der digitalen Coins.

