Eni Aktie
Marktkap. 48,16 Mrd. EURKGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
Eni Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eni auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Den Angriff der USA auf Venezuela betrachte er als leicht negativ für den Ölpreis, da eine Erholung der dortigen Produktion wahrscheinlich sei, schrieb Joshua Stone in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Für Unternehmen mit einem direkten Engagement in Venezuela sei es aber potenziell unterstützend, da dies mittelfristig neue Möglichkeiten für Produktionswachstum eröffne. Unter den europäischen Ölkonzernen dürften Repsol und Eni am meisten davon profitieren, aber auch Shell und BP./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:13 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analyst: Joshua Stone
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
18,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
16,66 €
|Abst. Kursziel*:
8,02%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
16,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,12%
|
Analyst Name:
Joshua Stone
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Eni S.p.A.
|13:36
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:31
|Eni Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:36
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:31
|Eni Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:31
|Eni Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.25
|Eni Buy
|UBS AG
|27.10.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.10.21
|Eni Underweight
|Barclays Capital
|30.07.21
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.21
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.21
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:36
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.25
|Eni Neutral
|UBS AG
|24.10.25
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets