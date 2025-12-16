DAX 24.928 +0,2%ESt50 5.931 +0,1%MSCI World 4.499 +0,5%Top 10 Crypto 12,58 +0,3%Nas 23.492 +0,4%Bitcoin 79.981 -0,2%Euro 1,1715 -0,1%Öl 62,13 +0,6%Gold 4.488 +1,0%
Heute im Fokus
DAX markiert neue Rekordhochs -- US-Börsen im Plus -- NVIDIA plant Robotaxis für 2027 -- DroneShield, adidas, Novo Nordisk, D-Wave, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS, BMW, VW im Fokus
adidas Aktie

160,20 EUR -9,50 EUR -5,60 %
Marktkap. 29,89 Mrd. EUR

KGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN wurde kopiert
WKN A1EWWW

ISIN wurde kopiert
ISIN DE000A1EWWW0

Symbol wurde kopiert
Symbol ADDDF

Bernstein Research

adidas Outperform

15:51 Uhr
adidas Outperform
adidas
160,20 EUR -9,50 EUR -5,60%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Adidas von 235 auf 270 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Im US-Bekleidungs- und Fachhandel sehe sie Chancen unter anderem für deutlich unterbewertete Sportbekleidungsmarken, die trotz positiver Korrekturen und Anhebungen der Prognosen an Wert verloren hätten, schrieb Aneesha Sherman in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf 2026. Adidas gehört zu ihren Branchenfavoriten./edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 02:12 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 05:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Outperform

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
270,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
159,40 €		 Abst. Kursziel*:
69,39%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
160,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
68,54%
Analyst Name:
Aneesha Sherman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
230,91 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu adidas

19.12.25 adidas Buy Warburg Research
16.12.25 adidas Outperform Bernstein Research
10.12.25 adidas Buy Deutsche Bank AG
09.12.25 adidas Outperform RBC Capital Markets
02.12.25 adidas Outperform RBC Capital Markets
