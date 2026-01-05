DAX 24.903 +0,1%ESt50 5.934 +0,2%MSCI World 4.492 +0,3%Top 10 Crypto 12,58 +0,3%Nas 23.432 +0,2%Bitcoin 79.743 -0,5%Euro 1,1689 -0,3%Öl 61,55 -0,4%Gold 4.485 +0,9%
Redcare Pharmacy
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie

71,10 EUR +2,55 EUR +3,72 %
STU
66,52 CHF +3,32 CHF +5,26 %
BRX
Marktkap. 1,34 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A2AR94

ISIN NL0012044747

Symbol SHPPF

Deutsche Bank AG

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

16:56 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
71,10 EUR 2,55 EUR 3,72%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 214 Euro belassen. Auch wenn der Zeitpunkt einer Verbesserung der Anlegerstimmung weiterhin ungewiss sei, rechne er mit einer Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung, schrieb Jan Koch in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen der Versandapotheke zum vierten Quartal. Redcares komplette Zahlen stehen am 4. März an, in der laufenden Woche werden jedoch bereits die Umsatzzahlen erwartet./ck/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
214,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
72,95 €		 Abst. Kursziel*:
193,35%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
71,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
200,98%
Analyst Name:
Jan Koch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
158,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

