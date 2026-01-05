DAX 24.961 +0,4%ESt50 5.919 -0,1%MSCI World 4.486 +0,2%Top 10 Crypto 12,65 +0,6%Nas 23.396 +0,7%Bitcoin 80.141 +0,0%Euro 1,1705 -0,2%Öl 62,09 +0,5%Gold 4.464 +0,4%
BP Aktie

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 450 Pence belassen. Den Angriff der USA auf Venezuela betrachte er als leicht negativ für den Ölpreis, da eine Erholung der dortigen Produktion wahrscheinlich sei, schrieb Joshua Stone in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Für Unternehmen mit einem direkten Engagement in Venezuela sei es aber potenziell unterstützend, da dies mittelfristig neue Möglichkeiten für Produktionswachstum eröffne. Unter den europäischen Ölkonzernen dürften Repsol und Eni am meisten davon profitieren, aber auch Shell und BP./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:13 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BP Neutral

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
4,50 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
4,38 £		 Abst. Kursziel*:
2,77%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
4,38 £		 Abst. Kursziel aktuell:
2,67%
Analyst Name:
Joshua Stone 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,91 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

