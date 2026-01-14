DAX25.320 +0,1%Est506.046 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,98 -2,1%Nas23.659 +0,8%Bitcoin82.989 -0,4%Euro1,1602 -0,4%Öl63,59 -2,8%Gold4.614 -0,3%
Auftragsboom

Drägerwerk-Aktie höher: Auftragseingang treibt Umsatz- und Gewinnfantasie

15.01.26 14:53 Uhr
Drägerwerk-Aktie steigt: Starker Auftragseingang und optimistischer Ausblick für 2026 | finanzen.net

Ein prall gefülltes Auftragspolster und eine überraschend starke Prognose geben der Drägerwerk-Aktie neuen Auftrieb.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
79,50 EUR 6,60 EUR 9,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Medizin- und Sicherheitstechnikhersteller Drägerwerk setzt im laufenden Jahr auf die zuletzt eingeworbenen Aufträge als Treiber für Umsatz und operativen Gewinn. Der Umsatz soll 2026 um 1,0 bis 5,0 Prozent zulegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag überraschend mit. Basis ist der 2025 erzielte Auftragseingang von fast 3,6 Milliarden Euro. Vom Umsatz sollen 2026 als Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) 5,0 bis 7,5 Prozent bleiben.

Wer­bung

Im vergangenen Jahr erzielte Drägerwerk laut vorläufigen Zahlen fast 3,5 Milliarden Euro Umsatz und damit 3,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Der operative Gewinn (Ebit) stieg auf 226 bis 236 Millionen Euro, was einer Marge zwischen 6,5 und 6,8 Prozent entspricht. Drägerwerk schlug damit sowohl die eigene Prognose als auch die Markterwartungen. Die Aktie stieg um über 4 Prozent auf das höchste Niveau seit Ende Oktober.

Endgültigen Zahlen will Drägerwerkt am 24. März vorlegen und dann auch einen finalen Dividendenvorschlag vorlegen. Die bestehende Dividendenpolitik sieht eine Ausschüttung von 30 Prozent des Konzernüberschusses vor, hieß es am Donnerstag.

Via XETRA steht die Drägerwerk-Aktie zeitweise 4,63 Prozent höher bei 76,90 Euro.

/lew/jha/

LÜBECK (dpa-AFX)

Bildquellen: Drägerwerk

