Jefferies & Company Inc.

Drägerwerk Hold

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Drägerwerk nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Das Medizintechnik-Unternehmen habe starke Eckdaten vorgelegt, schrieb Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2026 liege im Rahmen der Markterwartungen./rob/edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 15:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 15:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

