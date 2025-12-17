DAX24.187 -0,1%Est505.736 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,64 +4,2%Nas23.006 +1,4%Bitcoin75.297 +3,3%Euro1,1713 -0,1%Öl60,02 +0,5%Gold4.326 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 TUI TUAG50 Bayer BAY001 Allianz 840400 Micron Technology 869020 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfallstag: DAX stabil -- BoJ erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, BioNTech, Nike, Micron, Cannabis- und Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Abseits von NVIDIA-Aktie und Co. - So können Anleger von der Knappheit bei KI-Infrastruktur profitieren Abseits von NVIDIA-Aktie und Co. - So können Anleger von der Knappheit bei KI-Infrastruktur profitieren
Trump Media & Technology Group (DJT) im Pivotal-Point-Check: Überraschender Milliarden-Deal mit Kernfusions-Pionier TAE Technologies lässt die Truth Social-Aktie um 42 % explodieren! Trump Media & Technology Group (DJT) im Pivotal-Point-Check: Überraschender Milliarden-Deal mit Kernfusions-Pionier TAE Technologies lässt die Truth Social-Aktie um 42 % explodieren!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
EU-Regeln in der Kritik

Siemens-Aktie tiefer: USA drohen EU mit Maßnahmen wegen Geldstrafen gegen Tech-Unternehmen

17.12.25 16:21 Uhr
Siemens-Aktie tiefer: Drohungen aus den USA wegen EU-Geldstrafen gegen Tech-Unternehmen | finanzen.net

Die USA könnten nach den Worten des US-Handelsbeauftragen Jamieson Greer Zölle erhöhen oder andere Handelsmaßnahmen gegen die Europäische Union ergreifen, wenn der 27-Staaten-Block nicht aufhört, Strafen gegen amerikanische Technologieunternehmen zu verhängen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Accenture plc
229,40 EUR -1,60 EUR -0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Shoulder Innovations Incorporation Registered Shs
12,54 EUR -0,20 EUR -1,57%
Charts|News|Analysen
Siemens AG
234,50 EUR -1,00 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Spotify
479,25 EUR -1,55 EUR -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

"Wenn die EU und die EU-Mitgliedstaaten darauf bestehen, die Wettbewerbsfähigkeit von US-Dienstleistern durch diskriminierende Maßnahmen weiterhin einzuschränken, zu begrenzen und zu beeinträchtigen, werden die Vereinigten Staaten keine andere Wahl haben, als alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel einzusetzen, um diesen unzumutbaren Maßnahmen entgegenzuwirken", schrieb Jamieson Greer am Dienstag auf der Social-Media-Plattform X.

Wer­bung

Er listete neun europäische Unternehmen auf, die seiner Meinung nach einen "umfassenden Marktzugang" in den USA genießen, darunter Spotify, Siemens und Accenture. Sein Beitrag erscheint wenige Tage, nachdem die EU-Aufsichtsbehörden gegen X, das dem milliardenschweren Trump-Verbündeten Elon Musk gehört, eine Geldstrafe in Höhe von 140 Millionen Dollar wegen Verstoßes gegen Inhaltsvorschriften verhängt haben.

Die beiden Regierungen liegen seit langem im Streit über die EU-Technologieregelungen. Das Thema blieb in einem Handelsabkommen, das beide Parteien im Juli dieses Jahres in Schottland geschlossen haben und das die US-Zölle auf die meisten europäischen Waren auf 15 Prozent senkt, ungelöst. Ein Sprecher der Europäischen Kommission, dem Exekutivorgan der EU, sagte, die Regeln der Union gälten gleichermaßen und fair für alle Unternehmen, die in der EU tätig sind.

"Die EU ist ein offener und regelbasierter Markt, in dem Unternehmen aus aller Welt erfolgreich und profitabel Geschäfte tätigen", sagte der Sprecher. "Wir werden unsere Regeln weiterhin fair und ohne Diskriminierung durchsetzen."

Wer­bung

VinSpeed und Siemens entwickeln Hochgeschwindigkeitsbahnnetz für Vietnam

Siemens Mobility und die Vingroup-Tochter VinSpeed haben ein "umfassendes strategisches Partnerschafts- und Rahmenabkommen" für ein Hochgeschwindigkeitsbahnnetz in Vietnam geschlossen. Ziel ist eine enge Zusammenarbeit beim Aufbau eines Hochgeschwindigkeitsbahnnetzes in Vietnam.

Zusammen wollen beide Unternehmen zwei Hochgeschwindigkeitslinien mit 121 bzw 54 Streckenkilometern aufbauen, zum einen die Linie Hanoi - Quang Ninh (Ha Long) mit vier Stationen, zum anderen die Linie Ben Thanh - Can Gio mit zwei Stationen.

Wer­bung

Siemens Mobility designt und liefert als Technologiepartner im Rahmen des Projekts Velaro-Novo-Hochgeschwindigkeitszüge, Bahninfrastruktur und Services als schlüsselfertiges Projekt für Vietnams Hochgeschwindigkeits-Bahnprojekt.

Beide Unternehmen wollen laut Mitteilung eng zusammenarbeiten, um die Grundlage für weitere Verträge zu legen und eine moderne Bahninfrastruktur nach internationalen Standards in Vietnam zu realisieren. Die VinSpeed High-Speed Railway Investment and Development Joint Stock Company treibt die Entwicklung von Hochgeschwindigkeitsbahnen und moderner Verkehrsinfrastruktur in Vietnam voran.

Finanzielle Details wurden nicht veröffentlicht. Via XETRA fällt die Siemens-Aktie zwischenzeitlich um 0,91 Prozent auf 235,35 Euro.

DOW JONES

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Accenture

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Accenture

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com, Joerg Koch/Getty Images

Nachrichten zu Siemens AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
11:56Siemens BuyUBS AG
11:01Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.12.2025Siemens BuyJefferies & Company Inc.
03.12.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
24.11.2025Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
11:56Siemens BuyUBS AG
11:01Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.12.2025Siemens BuyJefferies & Company Inc.
24.11.2025Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.11.2025Siemens BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
13.11.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
12.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
03.12.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
14.11.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
10.07.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
01.07.2025Siemens HoldHSBC
22.05.2025Siemens UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen