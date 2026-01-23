DAX 24.849 -0,2%ESt50 5.937 -0,2%MSCI World 4.514 +0,2%Top 10 Crypto 11,49 -2,5%Nas 23.501 +0,3%Bitcoin 74.016 +1,4%Euro 1,1855 -0,3%Öl 66,17 -0,2%Gold 5.092 +2,2%
Top News
VW-Aktie fällt: Zölle machen erwogenes Audi-Werk in den USA unrentabel - Weiter Streit um Zukunft von MAN
US-Zinsentscheid am Mittwoch: DAX fällt zurück - Anleger warten auf Impulse
Siemens Aktie

Siemens Aktien-Sparplan
253,90 EUR -0,95 EUR -0,37 %
STU
Marktkap. 198,5 Mrd. EUR

KGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610

ISIN DE0007236101

Symbol SMAWF

Jefferies & Company Inc.

Siemens Buy

12:16 Uhr
Siemens Buy
Siemens AG
253,90 EUR -0,95 EUR -0,37%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 277 Euro belassen. Die kurzfristige Erholung im europäischen Kapitalgütersektor dürfte enttäuschen, schrieb Rizk Maidi in seinem am Sonntag vorliegenden Ausblick. Er stufte SKF und Kion auf "Underperform" sowie Sandvik auf "Hold" ab. Derweil seien Siemens, Siemens Energy, Prysmian und NKT Nutznießer des fortgesetzten Elektrifizierungstrends. Schindler dürfte beim nächsten Kapitalmarkttag sein mittelfristiges Margenziel anheben und wie Assa Abloy von einer Trendwende im europäischen Bauwesen profitieren./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2026 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2026 / 04:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Buy

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
277,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
254,15 €		 Abst. Kursziel*:
8,99%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
253,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,10%
Analyst Name:
Rizk Maidi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
257,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens AG

12:16 Siemens Buy Jefferies & Company Inc.
20.01.26 Siemens Buy UBS AG
15.01.26 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.01.26 Siemens Buy UBS AG
14.01.26 Siemens Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

