DAX 24.875 -0,1%ESt50 5.947 +0,0%MSCI World 4.514 +0,2%Top 10 Crypto 11,49 -2,5%Nas 23.501 +0,3%Bitcoin 74.041 +1,4%Euro 1,1854 -0,3%Öl 66,08 -0,3%Gold 5.089 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
CSG Group A420X0 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 adidas A1EWWW RENK RENK73 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asien unentschlossen -- Gold auf Rekordhoch -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW-Chef hält US-Werk für Audi wegen Zöllen für nicht finanzierbar -- Meta im Fokus
Top News
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
Trump droht Kanada wegen China-Plänen mit 100-Prozent-Zöllen Trump droht Kanada wegen China-Plänen mit 100-Prozent-Zöllen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

E.ON Aktie

Kaufen
Verkaufen
E.ON Aktien-Sparplan
17,05 EUR +0,13 EUR +0,74 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 44,29 Mrd. EUR

KGV 6,48 Div. Rendite 4,89%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN ENAG99

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000ENAG999

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ENAKF

UBS AG

EON SE Neutral

10:01 Uhr
EON SE Neutral
Aktie in diesem Artikel
E.ON SE
17,05 EUR 0,13 EUR 0,74%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Eon von 16 auf 17 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im Aktienkurs sei das Aufwärtspotenzial durch höhere erlaubte Erträge in der nächsten Regulierungsperiode in Deutschland und womöglich höhere Investitionen teilweise bereits berücksichtigt, schrieb Wanda Serwinowska in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 17:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: E.ON

Zusammenfassung: E.ON Neutral

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
17,03 €		 Abst. Kursziel*:
-0,18%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
17,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,26%
Analyst Name:
Wanda Serwinowska 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu E.ON SE

10:01 E.ON Neutral UBS AG
19.01.26 E.ON Buy Deutsche Bank AG
16.01.26 E.ON Market-Perform Bernstein Research
09.01.26 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.12.25 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu E.ON SE

finanzen.net Aktie bewertet UBS AG beurteilt EON SE-Aktie mit Neutral UBS AG beurteilt EON SE-Aktie mit Neutral
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX sackt zum Start des Montagshandels ab
finanzen.net Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Start des Montagshandels mit Gewinnen
finanzen.net EON SE Aktie News: EON SE zeigt sich am Montagvormittag gestärkt
finanzen.net EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag mit Abschlägen
finanzen.net EON SE Aktie News: EON SE am Freitagmittag im Minusbereich
finanzen.net DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Abgaben
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX präsentiert sich zum Ende des Montagshandels schwächer
EQS Group EQS-AFR: E.ON SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: E.ON SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: E.ON SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: E.ON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Globes Israeli cloud backup co Eon raises $300m
EQS Group EQS-DD: E.ON SE: Andreas Schmitz, buy
Globes Cloud backup co Eon raising funds at $4b valuation
EQS Group EQS-DD: E.ON SE: Andreas Schmitz, buy
RSS Feed
E.ON SE zu myNews hinzufügen