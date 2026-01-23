DAX 24.853 -0,2%ESt50 5.938 -0,2%MSCI World 4.514 +0,2%Top 10 Crypto 11,49 -2,5%Nas 23.501 +0,3%Bitcoin 74.016 +1,4%Euro 1,1855 -0,3%Öl 66,24 -0,1%Gold 5.088 +2,1%
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.
DAX leichter -- Gold auf Rekordhoch -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW-Chef hält US-Werk für Audi wegen Zöllen für nicht finanzierbar -- Meta im Fokus
VW-Aktie fällt: Zölle machen erwogenes Audi-Werk in den USA unrentabel - Weiter Streit um Zukunft von MAN
US-Zinsentscheid am Mittwoch: DAX fällt zurück - Anleger warten auf Impulse
Infineon Aktie

Infineon Aktien-Sparplan
42,18 EUR +0,06 EUR +0,13 %
STU
Marktkap. 55,07 Mrd. EUR

KGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
NEU
WKN 623100

ISIN DE0006231004

Symbol IFNNF

Infineon AG
42,18 EUR 0,06 EUR 0,13%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Er sehe die steigenden Lagerbestände im Halbleitersektor als wichtigen Indikator für eine positive zyklische Trendumkehr, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Zudem spiegelten die Bewertungen die erfreulichen Preistrends noch nicht wider. Seine bevorzugten Wetten auf eine Erholung sind Texas Instruments, Renesas und STMicro./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 15:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 15:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
42,08 €		 Abst. Kursziel*:
4,58%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
42,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,31%
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Infineon AG

12:06 Infineon Buy UBS AG
23.01.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
09.01.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
08.01.26 Infineon Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Infineon AG

UBS AG verleiht Infineon-Aktie Buy in jüngster Analyse
finanzen.net Infineon Aktie News: Infineon am Montagmittag leichter
finanzen.net DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Infineon-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Infineon Aktie News: Infineon präsentiert sich am Vormittag stärker
finanzen.net Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain
finanzen.net Freundlicher Handel: DAX präsentiert sich am Freitagmittag fester
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX am Freitagmittag auf grünem Terrain
finanzen.net Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich leichter
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Infineon Technologies AG (IFNNY) is a Great Choice
EQS Group EQS-DD: Infineon Technologies AG: Alexander Gorski, Sale of shares as part of the Infineon-Restricted Stock Unit Plan to cover tax and fees
EQS Group EQS-DD: Infineon Technologies AG: Alexander Gorski, Transfer of shares as part of the Infineon-Restricted Stock Unit Plan
EQS Group EQS-DD: Infineon Technologies AG: Peter Gruber, Sale of shares as part of the Infineon-Restricted Stock Unit Plan to cover tax and fees
EQS Group EQS-DD: Infineon Technologies AG: Peter Gruber, Transfer of shares as part of the Infineon-Restricted Stock Unit Plan
EQS Group EQS-PVR: Infineon Technologies AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
PR Newswire Durin Debuts MagicKey(™): The First Multi-Factor Authentication for Home Entry
Semiconductor Today Infineon adds new packages to CoolSiC MOSFET 750V G2 family
