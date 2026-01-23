UBS AG

Infineon Buy

12:06 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Er sehe die steigenden Lagerbestände im Halbleitersektor als wichtigen Indikator für eine positive zyklische Trendumkehr, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Zudem spiegelten die Bewertungen die erfreulichen Preistrends noch nicht wider. Seine bevorzugten Wetten auf eine Erholung sind Texas Instruments, Renesas und STMicro./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 15:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 15:11 / GMT

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images