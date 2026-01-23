Intesa Sanpaolo Aktie
Marktkap. 100,66 Mrd. EURKGV 8,03 Div. Rendite 8,83%
WKN 850605
ISIN IT0000072618
Symbol IITSF
Intesa Sanpaolo Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo vor dem Kapitalmarkttag der italienischen Großbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 6,45 Euro belassen. Drei Themen könnten auf der Investorenveranstaltung als Kurstreiber fingieren: Die Wachstumsdynamik, der verbesserte Mix in der Vermögensverwaltung sowie die Reduzierung der Nominalkosten, schrieb Ignacio Cerezo in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 12:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo Buy
|Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
6,45 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
5,85 €
|Abst. Kursziel*:
10,18%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
5,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,29%
|
Analyst Name:
Ignacio Cerezo
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,51 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|12:11
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|19.01.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
