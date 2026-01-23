DAX 24.853 -0,2%ESt50 5.938 -0,2%MSCI World 4.514 +0,2%Top 10 Crypto 11,49 -2,5%Nas 23.501 +0,3%Bitcoin 74.016 +1,4%Euro 1,1855 -0,3%Öl 66,24 -0,1%Gold 5.088 +2,1%
VW-Aktie fällt: Zölle machen erwogenes Audi-Werk in den USA unrentabel - Weiter Streit um Zukunft von MAN
US-Zinsentscheid am Mittwoch: DAX fällt zurück - Anleger warten auf Impulse
Intesa Sanpaolo Aktie

5,85 EUR +0,07 EUR +1,28 %
STU
5,35 CHF ±0,00 CHF +0,04 %
BRX
Marktkap. 100,66 Mrd. EUR

KGV 8,03 Div. Rendite 8,83%
WKN 850605

ISIN IT0000072618

Symbol IITSF

UBS AG

Intesa Sanpaolo Buy

12:11 Uhr
Intesa Sanpaolo Buy
Intesa Sanpaolo S.p.A.
5,85 EUR 0,07 EUR 1,28%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo vor dem Kapitalmarkttag der italienischen Großbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 6,45 Euro belassen. Drei Themen könnten auf der Investorenveranstaltung als Kurstreiber fingieren: Die Wachstumsdynamik, der verbesserte Mix in der Vermögensverwaltung sowie die Reduzierung der Nominalkosten, schrieb Ignacio Cerezo in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 12:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Quka / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo Buy

Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
6,45 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
5,85 €		 Abst. Kursziel*:
10,18%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
5,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,29%
Analyst Name:
Ignacio Cerezo 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,51 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

12:11 Intesa Sanpaolo Buy UBS AG
19.01.26 Intesa Sanpaolo Overweight Barclays Capital
08.01.26 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.12.25 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
04.12.25 Intesa Sanpaolo Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

