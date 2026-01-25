Ryanair Aktie
Marktkap. 30,14 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die Airline mache solide Fortschritte, konstatierte Jaime Rowbotham am Montag. Der Gewinnausblick für 2025/26 erscheine konservativ. Der Aktienkurs im Jahr 2025 sei jedoch bereits stark gestiegen./ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 07:30 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ryanair Buy
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
33,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
28,28 €
|Abst. Kursziel*:
16,69%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
28,21 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,98%
|
Analyst Name:
Jaime Rowbotham
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,97 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ryanair
|11:01
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|10:56
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|09:16
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|09:06
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:01
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|10:56
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|09:16
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|09:06
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:01
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|10:56
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|09:06
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.01.22
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|12.11.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|02.11.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|29.07.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|25.02.20
|Ryanair Underperform
|Credit Suisse Group
|09:16
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research