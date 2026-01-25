Ryanair Aktie
Marktkap. 30,14 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Ryanair nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Vor Sondereinflüssen habe das Quartalsergebnis der Billigfluggesellschaft über der Konsensschätzung gelegen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmensziel eines bereinigten Geschäftsjahresergebnisses nach Steuern von 2,13 bis 2,23 Milliarden Euro entspreche den Erwartungen./ck/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 02:31 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 02:31 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ryanair Outperform
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
28,28 €
|Abst. Kursziel*:
13,15%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
28,21 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,43%
|
Analyst Name:
Ruairi Cullinane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,97 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
