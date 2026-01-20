DAX 24.853 -0,2%ESt50 5.938 -0,2%MSCI World 4.514 +0,2%Top 10 Crypto 11,49 -2,5%Nas 23.501 +0,3%Bitcoin 74.016 +1,4%Euro 1,1855 -0,3%Öl 66,24 -0,1%Gold 5.088 +2,1%
259,30 EUR -5,30 EUR -2,00 %
STU
239,29 CHF -6,49 CHF -2,64 %
BRX
Marktkap. 122,29 Mrd. EUR

KGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195

ISIN FR0000121667

Symbol ESLOF

Barclays Capital

EssilorLuxottica Overweight

12:16 Uhr
EssilorLuxottica Overweight
EssilorLuxottica
259,30 EUR -5,30 EUR -2,00%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 360 auf 350 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel widmete sich am Sonntag der Frage, ob Smartbrillen überhaupt noch ein Nischenprodukt sind. Er hob seine Absatzprognose für 2030 im Basisszenario auf 78 Millionen Stück an - mit deutlichem Überraschungspotenzial. Damit würden fast 3,8 Prozent der Smartphone-Nutzer auch Smartbrillen-Besitzer. Essilor und Meta seien die größten Profiteure dieser Entwicklung. Al-Wakeel kappte seine kurzfristigen Prognosen allerdings etwas./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 23:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
259,70 €		 Abst. Kursziel*:
34,77%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
259,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,98%
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
327,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

12:16 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
21.01.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
19.01.26 EssilorLuxottica Buy UBS AG
09.01.26 EssilorLuxottica Buy UBS AG
09.01.26 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu EssilorLuxottica

Dow Jones Milliarden-Klage EssilorLuxottica-Aktie tiefer, Meta-Aktie im Blick: Klage wegen Smartglasses-Patenten EssilorLuxottica-Aktie tiefer, Meta-Aktie im Blick: Klage wegen Smartglasses-Patenten
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EssilorLuxottica-Investment von vor 5 Jahren verdient
TraderFox Stocks in Action: Siemens Energy, EssilorLuxottica, Vinci, Bayer, ASML
TraderFox Stocks in Action: Safran, KION, Airbus, Nordex und Essilor/Luxottica.
TraderFox EssilorLuxottica: Meta will die KI-Brillenproduktion auf mindestens 20 Mio. Einheiten verdoppeln. Die Ära der Wearables verlässt die Nische!
dpa-afx Meta-Aktie in Rot: Stellenabbau in verlustreicher VR-Sparte
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor 3 Jahren eingebracht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für EssilorLuxottica auf 320 Euro - 'Outperform'
Dow Jones Meta-Aktie stabil: Europa-Start smarter Ray-Ban-Brillen wegen US-Nachfrage aufgeschoben
Business Times Europe shares subdued with Fed meeting in focus; EssilorLuxottica falls
MarketWatch EssilorLuxottica earnings boost illustrates growth potential for Meta’s smartglasses
Benzinga Mark Zuckerberg-Led Meta Acquires Nearly 3% Of Ray-Ban, Oakley Parent EssilorLuxottica In $3.5 Billion Deal: Report
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outstanding as of May 31, 2025
GlobeNewswire EssilorLuxottica signs an agreement to acquire A-Look, Seen and OWL retail stores in Malaysia
GlobeNewswire EssilorLuxottica: successful Euro 1 billion bond issuance
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Result of the payment of dividends in shares and record of the corresponding capital increase
GlobeNewswire EssilorLuxottica to acquire Optegra clinics, another leap forward in its med-tech strategy
