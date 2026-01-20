EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 122,29 Mrd. EURKGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 360 auf 350 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel widmete sich am Sonntag der Frage, ob Smartbrillen überhaupt noch ein Nischenprodukt sind. Er hob seine Absatzprognose für 2030 im Basisszenario auf 78 Millionen Stück an - mit deutlichem Überraschungspotenzial. Damit würden fast 3,8 Prozent der Smartphone-Nutzer auch Smartbrillen-Besitzer. Essilor und Meta seien die größten Profiteure dieser Entwicklung. Al-Wakeel kappte seine kurzfristigen Prognosen allerdings etwas./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 23:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: essilor
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
350,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
259,70 €
|Abst. Kursziel*:
34,77%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
259,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,98%
|
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
327,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EssilorLuxottica
|12:16
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|09.01.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|09.01.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
