DAX 24.031 +0,6%ESt50 5.746 +0,5%MSCI World 4.416 +0,0%Top 10 Crypto 12,44 -0,6%Nas 23.505 +0,2%Bitcoin 78.473 -0,9%Euro 1,1652 +0,1%Öl 63,23 -0,2%Gold 4.223 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 RENK RENK73 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Infineon 623100 SAP 716460 D-Wave Quantum A3DSV9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX um 24.000 Punkte -- Störung bei Cloudflare -- Airbus hadert mit Auslieferungsziel -- Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, D-Wave, Vulcan Energy, Stahltitel, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Wedbush erklärt: Warum die NVIDIA-Aktie trotz KI-Blasenwarnungen enormes Potenzial hat Wedbush erklärt: Warum die NVIDIA-Aktie trotz KI-Blasenwarnungen enormes Potenzial hat
Intel-Aktie unter Druck: Strategiewende belastet - vorbörslich leichte Erholung Intel-Aktie unter Druck: Strategiewende belastet - vorbörslich leichte Erholung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Intesa Sanpaolo Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
5,65 EUR +0,03 EUR +0,59 %
STU
5,28 CHF +0,03 CHF +0,53 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 97,06 Mrd. EUR

KGV 8,03 Div. Rendite 8,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850605

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IT0000072618

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol IITSF

RBC Capital Markets

Intesa Sanpaolo Outperform

12:01 Uhr
Intesa Sanpaolo Outperform
Aktie in diesem Artikel
Intesa Sanpaolo S.p.A.
5,65 EUR 0,03 EUR 0,59%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Anke Reingen geht mit "selektivem Optimismus" für Europas Banken in das Jahr 2026. Die Kurse korrelierten historisch stark mit besseren Konjunkturprognosen, so die Expertin am Freitag in ihrem Ausblick. Und obwohl viel über eine Belebung gesprochen werde, seien die Schätzungen für das europäische Wirtschaftswachstum noch nicht gestiegen. Trotz positiver Erwartungen blieben allerdings weiter Wolken am Himmel, auch geopolitische, die die Bankenaktien nach ihrem starken Lauf auch verwundbar machten./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:49 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:49 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo Outperform

Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
7,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
5,64 €		 Abst. Kursziel*:
24,11%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
5,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,98%
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

04.12.25 Intesa Sanpaolo Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.11.25 Intesa Sanpaolo Neutral Goldman Sachs Group Inc.
04.11.25 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.25 Intesa Sanpaolo Buy UBS AG
03.11.25 Intesa Sanpaolo Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

finanzen.net Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Start des Donnerstagshandels zu
finanzen.net Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start im Plus
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start leichter
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start leichter
finanzen.net Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 beginnt Montagshandel im Minus
finanzen.net Intesa Sanpaolo-Aktie: Experten empfehlen Intesa Sanpaolo im November mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 schlussendlich in der Gewinnzone
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: So steht der STOXX 50 mittags
Zacks Why Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
Zacks Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) Could Be a Great Choice
Zacks Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) Is Up 1.15% in One Week: What You Should Know
Zacks Why Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) is a Great Dividend Stock Right Now
Zacks Why Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
Zacks Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) is a Great Choice
Financial Times Intesa Sanpaolo chief calls on governments to stay out of banking deals
RSS Feed
Intesa Sanpaolo S.p.A. zu myNews hinzufügen