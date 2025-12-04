Intesa Sanpaolo Aktie
Marktkap. 97,06 Mrd. EURKGV 8,03 Div. Rendite 8,83%
WKN 850605
ISIN IT0000072618
Symbol IITSF
Intesa Sanpaolo Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Anke Reingen geht mit "selektivem Optimismus" für Europas Banken in das Jahr 2026. Die Kurse korrelierten historisch stark mit besseren Konjunkturprognosen, so die Expertin am Freitag in ihrem Ausblick. Und obwohl viel über eine Belebung gesprochen werde, seien die Schätzungen für das europäische Wirtschaftswachstum noch nicht gestiegen. Trotz positiver Erwartungen blieben allerdings weiter Wolken am Himmel, auch geopolitische, die die Bankenaktien nach ihrem starken Lauf auch verwundbar machten./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:49 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:49 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo Outperform
|Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
7,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
5,64 €
|Abst. Kursziel*:
24,11%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
5,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,98%
|
Analyst Name:
Anke Reingen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|04.11.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.20
|Intesa Sanpaolo Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.04.20
|Intesa Sanpaolo Reduce
|Oddo BHF
|26.03.20
|Intesa Sanpaolo Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.20
|Intesa Sanpaolo verkaufen
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.20
|Intesa Sanpaolo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
