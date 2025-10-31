Intesa Sanpaolo Aktie
Marktkap. 96,95 Mrd. EURKGV 8,03 Div. Rendite 8,83%
WKN 850605
ISIN IT0000072618
Symbol IITSF
Intesa Sanpaolo Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 6 auf 6,15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die negative Kursreaktion auf die Quartalszahlen der Italiener sei mit dem zuletzt guten Lauf der Aktien und dem schwachen Zinsergebnis zu begründen, schrieb Ignacio Cerezo am Montag in seinem Resümee. Die nächste Hauptattraktion sei der Kapitalmarkttag Anfang Februar./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 03:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo Buy
|Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
6,15 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
5,63 €
|Abst. Kursziel*:
9,31%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
5,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,82%
|
Analyst Name:
Ignacio Cerezo
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,26 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|11:21
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|10:41
|Intesa Sanpaolo Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
