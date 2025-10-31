DAX 24.245 +1,2%ESt50 5.703 +0,7%MSCI World 4.393 +0,1%Nas 23.725 +0,6%Bitcoin 93.306 -2,8%Euro 1,1515 -0,2%Öl 64,48 -0,9%Gold 4.005 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Humanoid Global A41B76 RENK RENK73 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX legt zu -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- Highland Critical Minerals, Palantir, Apple, Lufthansa im Fokus
Top News
TKMS-Aktie im Blick: U-Boot-Spezialist zeigt insgesamt Stärke nach Börsengang TKMS-Aktie im Blick: U-Boot-Spezialist zeigt insgesamt Stärke nach Börsengang
Oktober 2025: Experten empfehlen Continental-Aktie mehrheitlich zum Kauf Oktober 2025: Experten empfehlen Continental-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Intesa Sanpaolo Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
5,60 EUR +0,04 EUR +0,70 %
STU
5,20 CHF +0,07 CHF +1,30 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 96,95 Mrd. EUR

KGV 8,03 Div. Rendite 8,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850605

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IT0000072618

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol IITSF

UBS AG

Intesa Sanpaolo Buy

11:21 Uhr
Intesa Sanpaolo Buy
Aktie in diesem Artikel
Intesa Sanpaolo S.p.A.
5,60 EUR 0,04 EUR 0,70%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 6 auf 6,15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die negative Kursreaktion auf die Quartalszahlen der Italiener sei mit dem zuletzt guten Lauf der Aktien und dem schwachen Zinsergebnis zu begründen, schrieb Ignacio Cerezo am Montag in seinem Resümee. Die nächste Hauptattraktion sei der Kapitalmarkttag Anfang Februar./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 03:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo Buy

Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
6,15 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
5,63 €		 Abst. Kursziel*:
9,31%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
5,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,82%
Analyst Name:
Ignacio Cerezo 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,26 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

11:21 Intesa Sanpaolo Buy UBS AG
10:41 Intesa Sanpaolo Buy Deutsche Bank AG
08:01 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
31.10.25 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

finanzen.net Experten sehen bei Intesa Sanpaolo-Aktie Potenzial
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 notiert schlussendlich im Minus
finanzen.net Schwacher Handel: STOXX 50 schwächelt zum Handelsende
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 fällt nachmittags zurück
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang ein
dpa-afx Intesa Sanpaolo-Aktie im Minus: Sinkende Gewinne
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Freitagmittag im Minus
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt zurück
Zacks Why Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
Zacks Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) Could Be a Great Choice
Zacks Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) Is Up 1.15% in One Week: What You Should Know
Zacks Why Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) is a Great Dividend Stock Right Now
Zacks Why Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
Zacks Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) is a Great Choice
Financial Times Intesa Sanpaolo chief calls on governments to stay out of banking deals
RSS Feed
Intesa Sanpaolo S.p.A. zu myNews hinzufügen