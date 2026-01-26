DAX 24.721 +0,9%ESt50 5.998 +1,2%MSCI World 4.516 +1,4%Top 10 Crypto 8,7015 +0,8%Nas 22.945 +1,8%Bitcoin 59.824 +12,0%Euro 1,1813 +0,3%Öl 68,63 +2,0%Gold 4.958 +3,8%
Siemens Healthineers Aktie

Marktkap. 47,58 Mrd. EUR

KGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
Barclays Capital

Siemens Healthineers Overweight

18:01 Uhr
Siemens Healthineers Overweight
Siemens Healthineers AG
41,27 EUR -1,07 EUR -2,53%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach einem Gespräch mit Managern des Medizintechnikkonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Hassan Al-Wakeel hob in einer am Freitag vorliegenden Studie vor allem leicht rückläufige Auftragseingänge im ersten Quartal hervor. Dies habe aber eine Begründung in hohen Vergleichszahlen aus dem Vorjahr, die unter dem Einfluss externer Partnerschaften gestanden hätten./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 09:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 09:54 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Overweight

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
59,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
41,23 €		 Abst. Kursziel*:
43,10%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
41,27 €		 Abst. Kursziel aktuell:
42,96%
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

18:01 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
13:31 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
13:21 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
08:31 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Siemens Healthineers Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

