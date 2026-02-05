Siemens Healthineers-Aktie schwächelt trotz bestätigter Kaufempfehlung
Nach dem Stabilisierungsversuch vom Donnerstagnachmittag haben die Aktien von Siemens Healthineers am Freitag wieder geschwächelt.
Werte in diesem Artikel
Selbst unter Berücksichtigung des Dividendenabschlags von 1,00 Euro für das Geschäftsjahr 2025 lag die Siemens Healthineers-Aktie deutlich im Minus und verlor via XETRA zuletzt 3,97 Prozent auf 40,91 Euro.
Tags zuvor waren die Aktien nach einem Gewinnrückgang zum Start ins neue Geschäftsjahr 2026 von den Anlegern zunächst deutlich abgestraft worden. Bis zum Handelsschluss wurden die Kursverluste jedoch fast komplett wettgemacht. Experten hatten ihre überwiegend optimistischen Einschätzungen bestätigt.
Dazu gehört auch Harald Hof von MWB Research, der am Freitagmorgen an seiner Kaufempfehlung festhielt. Die Umsätze des laufenden Geschäftsjahres erwartet er allerdings eher am unteren Rand der Zielspanne angesichts anhaltender Bremswirkung des China-Geschäfts und der Zoll- und Währungsbürden.
/ag/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Healthineers
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Siemens Healthineers News
Bildquellen: Siemens AG, testing / Shutterstock.com