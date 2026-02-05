DAX24.649 +0,6%Est505.972 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5800 +3,0%Nas22.541 -1,6%Bitcoin56.195 +5,2%Euro1,1794 +0,1%Öl67,40 +0,1%Gold4.899 +2,6%
Unter Druck

Siemens Healthineers-Aktie schwächelt trotz bestätigter Kaufempfehlung

06.02.26 11:39 Uhr
Siemens Healthineers-Aktie im Blick: Erneuter Rücksetzer nach kurzer Stabilisierung | finanzen.net

Nach dem Stabilisierungsversuch vom Donnerstagnachmittag haben die Aktien von Siemens Healthineers am Freitag wieder geschwächelt.

Selbst unter Berücksichtigung des Dividendenabschlags von 1,00 Euro für das Geschäftsjahr 2025 lag die Siemens Healthineers-Aktie deutlich im Minus und verlor via XETRA zuletzt 3,97 Prozent auf 40,91 Euro.

Tags zuvor waren die Aktien nach einem Gewinnrückgang zum Start ins neue Geschäftsjahr 2026 von den Anlegern zunächst deutlich abgestraft worden. Bis zum Handelsschluss wurden die Kursverluste jedoch fast komplett wettgemacht. Experten hatten ihre überwiegend optimistischen Einschätzungen bestätigt.

Dazu gehört auch Harald Hof von MWB Research, der am Freitagmorgen an seiner Kaufempfehlung festhielt. Die Umsätze des laufenden Geschäftsjahres erwartet er allerdings eher am unteren Rand der Zielspanne angesichts anhaltender Bremswirkung des China-Geschäfts und der Zoll- und Währungsbürden.

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

