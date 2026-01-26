DAX 24.491 -0,5%ESt50 5.926 -0,8%MSCI World 4.464 -0,9%Top 10 Crypto 8,6320 -11,7%Nas 22.657 -1,1%Bitcoin 56.087 -9,6%Euro 1,1800 -0,1%Öl 67,90 -1,5%Gold 4.857 -2,2%
Siemens Healthineers Aktie

Marktkap. 47,07 Mrd. EUR

KGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Trotz der Schwäche im Diagnostikbereich sei der Medizintechnik-Konzern solide in das neue Geschäftsjahr gestartet, schrieb Sam England in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./la/he

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
54,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
42,77 €		 Abst. Kursziel*:
26,26%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
42,59 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,79%
Analyst Name:
Sam England 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,15 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

