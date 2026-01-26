Siemens Healthineers Aktie
Marktkap. 47,07 Mrd. EURKGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN SHL100
ISIN DE000SHL1006
Symbol SEMHF
Siemens Healthineers Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Trotz der Schwäche im Diagnostikbereich sei der Medizintechnik-Konzern solide in das neue Geschäftsjahr gestartet, schrieb Sam England in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 16:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Siemens Healthineers Buy
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
54,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
42,77 €
|Abst. Kursziel*:
26,26%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
42,59 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,79%
|
Analyst Name:
Sam England
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,15 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|13:26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|12:46
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|12:36
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|09:11
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|02.07.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.20
|Siemens Healthineers verkaufen
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|06.01.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG