Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Siemens Healthineers Buy

19:16 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Trotz der Schwäche im Diagnostikbereich sei der Medizintechnik-Konzern solide in das neue Geschäftsjahr gestartet, schrieb Sam England in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./la/he

