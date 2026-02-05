JP Morgan Chase & Co.

Siemens Healthineers Overweight

08:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Investoren hätten bereits mit einer trägen Entwicklung gerechnet, aber auch das zweite Geschäftsquartal dürfte beim Wachstum unter dem Jahresziel des Medizintechnikkonzerns liegen, schrieb David Adlington am Donnerstagabend nach dem Quartalsbericht. Das Auftragsbuch überzeuge aber und im zweiten Halbjahr könnte es dann besser laufen./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 22:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com