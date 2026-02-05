DAX 24.491 -0,5%ESt50 5.926 -0,8%MSCI World 4.453 +0,0%Top 10 Crypto 8,8720 +2,8%Nas 22.541 -1,6%Bitcoin 55.188 +3,4%Euro 1,1787 +0,0%Öl 68,30 +1,5%Gold 4.843 +1,4%
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F DroneShield A2DMAA PayPal A14R7U Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 BASF BASF11 Infineon 623100
Siemens Healthineers Aktie

41,06 EUR -1,28 EUR -3,02 %
Marktkap. 47,8 Mrd. EUR

KGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN SHL100

ISIN DE000SHL1006

Symbol SEMHF

JP Morgan Chase & Co.

Siemens Healthineers Overweight

08:31 Uhr
Siemens Healthineers Overweight
Siemens Healthineers AG
41,06 EUR -1,28 EUR -3,02%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Investoren hätten bereits mit einer trägen Entwicklung gerechnet, aber auch das zweite Geschäftsquartal dürfte beim Wachstum unter dem Jahresziel des Medizintechnikkonzerns liegen, schrieb David Adlington am Donnerstagabend nach dem Quartalsbericht. Das Auftragsbuch überzeuge aber und im zweiten Halbjahr könnte es dann besser laufen./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 22:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Overweight

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
61,30 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
42,77 €		 Abst. Kursziel*:
43,32%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
41,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
49,29%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,02 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

