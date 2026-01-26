DAX 24.597 +0,0%ESt50 5.970 +0,0%MSCI World 4.500 -0,1%Top 10 Crypto 9,1250 -6,6%Nas 22.905 -1,5%Bitcoin 59.466 -4,1%Euro 1,1792 -0,1%Öl 68,74 -0,3%Gold 4.856 -2,2%
Top News
Krypto-Crash bei Bitcoin, Ethereum & Co. beschleunigt sich: Bessent erteilt Rettungsschirm klare Absage Krypto-Crash bei Bitcoin, Ethereum & Co. beschleunigt sich: Bessent erteilt Rettungsschirm klare Absage
Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Neutral an Hannover Rück-Aktie Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Neutral an Hannover Rück-Aktie
Siemens Healthineers Aktie

Marktkap. 47,07 Mrd. EUR

KGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN SHL100

ISIN DE000SHL1006

Symbol SEMHF

Jefferies & Company Inc.

Siemens Healthineers Buy

12:36 Uhr
Siemens Healthineers Buy
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
41,66 EUR -1,18 EUR -2,75%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Start ins Geschäftsjahr sei erwartungsgemäß schleppend gewesen, schrieb Julien Dormois am Donnerstag nach Quartalszahlen. Mit dem bereinigten Ergebnis habe man sich jedoch einen gewissen Puffer geschaffen für das Gesamtjahr./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Buy

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
41,59 €		 Abst. Kursziel*:
44,27%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
41,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,02%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,15 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

12:46 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
12:36 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
09:16 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
09:11 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.02.26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

finanzen.net Bewertung im Fokus Barclays Capital: Overweight-Note für Siemens Healthineers-Aktie Barclays Capital: Overweight-Note für Siemens Healthineers-Aktie
dpa-afx ROUNDUP 2: Starker Euro und Zölle belasten Siemens Healthineers
finanzen.net Siemens Healthineers-Aktie im Minus: Umsatzrückgang in Diagnostik - Jahresprognose bestätigt
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Siemens Healthineers nun sehr schwach - Test der Unterstützung
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX notiert am Donnerstagmittag im Minus
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Mittag
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der TecDAX mittags
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Siemens Healthineers auf 'Outperform' - Ziel 55 Euro
dpa-afx KORREKTUR/ROUNDUP: Starker Euro und Zölle belasten Siemens Healthineers
Zacks AVNS & Siemens Healthineers Team Up on Advanced Integrated Pain Care
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Elisabeth Staudinger-Leibrecht, buy
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Astrid Kristine Ploß, Program based order to sell a portion of 900 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share transfers in ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Astrid Kristine Ploß, Entitlement to transfer 900 Siemens Healthineers Shares in connection with a Siemens Healthineers Share Program (transfer with value date ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Darleen Caron, Program based order to sell a portion of 11,478 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share transfers in ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Darleen Caron, Entitlement to transfer 11,478 Siemens Healthineers Shares in connection with Siemens Healthineers Share Programs (transfer with value date ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Elisabeth Staudinger-Leibrecht, Program based order to sell a portion of 371 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share ...
