Siemens Energy ENER6Y
Siemens Aktie

Marktkap. 185,31 Mrd. EUR

KGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
Jefferies & Company Inc.

Siemens Buy

21:51 Uhr
Siemens Buy
Siemens AG
235,30 EUR 3,15 EUR 1,36%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens vor den im Februar anstehenden Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2025/26 auf "Buy" mit einem Kursziel von 277 Euro belassen. Analyst Rizk Maidi rechnet laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einem Auftragswachstum im Industriesegment von vergleichbar 6,1 Prozent und liegt damit unter der Konsensschätzung. Die Wachstumsimpulse dürften vor allem der weiterhin starken Entwicklung im Bereich Digital Industries geschuldet sein, schrieb er. Mit seiner Schätzung für die operative Marge im Industriesegment liegt er ebenfalls etwas unter dem Konsens./ck/rob/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 14:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 14:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Buy

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
277,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
235,50 €		 Abst. Kursziel*:
17,62%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
235,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,72%
Analyst Name:
Rizk Maidi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
243,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

