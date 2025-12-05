DAX24.035 +0,6%Est505.744 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,33 -2,2%Nas23.505 +0,2%Bitcoin78.467 -0,9%Euro1,1642 ±-0,0%Öl63,24 -0,2%Gold4.222 +0,3%
Bullishe Prognose

Siemens Energy-Aktie mit Rekord: Analysten zeigen sich optimistisch für 2026 - auch Siemens stark

05.12.25 12:19 Uhr
Analysten für 2026 euphorisch: Siemens Energy-Aktie auf Rekordjagd - Siemens-Titel zieht mit | finanzen.net

Die Aktien von Siemens Energy und Siemens sind die Favoriten der Bank of America (BofA) für 2026 im europäischen Investitionsgüterbereich.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Siemens AG
233,45 EUR 3,00 EUR 1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
119,75 EUR 3,10 EUR 2,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Damit bestätigte Analyst Benjamin Heelan am Freitag seinen JPMorgan-Kollegen, der tags zuvor bereits großen Optimismus verbreitet hatte.

Die Aktien bleiben entsprechend gefragt: Siemens Energy setzten ihre Rekordrally mit einer neuen Bestmarke ganz knapp unter 120 Euro fort. Zuletzt lag das Plus via XETRA bei 2,26 Prozent auf 119,75 Euro. Ihr Jahresplus liegt - getrieben vom immensen Strombedarf hinter dem Künstliche-Intelligenz-Boom - inzwischen bei 138 Prozent.

Und geht es nach dem BofA-Experten Benjamin Heelan sind noch 170 Euro drin. Phil Buller von JPMorgan hatte tags zuvor 160 Euro angesetzt. Siemens Energy profitiert laut Heelan neben den KI-Rechenzentren auch von den Themen Energiesicherheit und Elektrifizierung.

Siemens-Aktien gewinnen am Freitagvormittag zeitweise 1,33 Prozent auf 233,20 Euro. Sie stockten aber wie am Vortag an ihrer 100-Tage-Linie. Dabei sehen Heelan und Buller auch hier mit Zielen von 280 und 300 Euro noch viel Luft.

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
04.12.2025Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.12.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
02.12.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.11.2025Siemens Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.11.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
