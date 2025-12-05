Siemens Energy-Aktie mit Rekord: Analysten zeigen sich optimistisch für 2026 - auch Siemens stark
Die Aktien von Siemens Energy und Siemens sind die Favoriten der Bank of America (BofA) für 2026 im europäischen Investitionsgüterbereich.
Werte in diesem Artikel
Damit bestätigte Analyst Benjamin Heelan am Freitag seinen JPMorgan-Kollegen, der tags zuvor bereits großen Optimismus verbreitet hatte.
Die Aktien bleiben entsprechend gefragt: Siemens Energy setzten ihre Rekordrally mit einer neuen Bestmarke ganz knapp unter 120 Euro fort. Zuletzt lag das Plus via XETRA bei 2,26 Prozent auf 119,75 Euro. Ihr Jahresplus liegt - getrieben vom immensen Strombedarf hinter dem Künstliche-Intelligenz-Boom - inzwischen bei 138 Prozent.
Und geht es nach dem BofA-Experten Benjamin Heelan sind noch 170 Euro drin. Phil Buller von JPMorgan hatte tags zuvor 160 Euro angesetzt. Siemens Energy profitiert laut Heelan neben den KI-Rechenzentren auch von den Themen Energiesicherheit und Elektrifizierung.
Siemens-Aktien gewinnen am Freitagvormittag zeitweise 1,33 Prozent auf 233,20 Euro. Sie stockten aber wie am Vortag an ihrer 100-Tage-Linie. Dabei sehen Heelan und Buller auch hier mit Zielen von 280 und 300 Euro noch viel Luft.
/ag/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Siemens News
Bildquellen: Siemens Energy AG
Nachrichten zu Siemens Energy AG
Analysen zu Siemens Energy AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.12.2025
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.2025
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|02.12.2025
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.2025
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.12.2025
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.2025
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.2025
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|24.11.2025
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.12.2025
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.2025
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.2025
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.11.2025
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.2025
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.09.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen