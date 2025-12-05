Bullishe Prognose

Die Aktien von Siemens Energy und Siemens sind die Favoriten der Bank of America (BofA) für 2026 im europäischen Investitionsgüterbereich.

Damit bestätigte Analyst Benjamin Heelan am Freitag seinen JPMorgan-Kollegen, der tags zuvor bereits großen Optimismus verbreitet hatte.

Wer­bung Wer­bung

Die Aktien bleiben entsprechend gefragt: Siemens Energy setzten ihre Rekordrally mit einer neuen Bestmarke ganz knapp unter 120 Euro fort. Zuletzt lag das Plus via XETRA bei 2,26 Prozent auf 119,75 Euro. Ihr Jahresplus liegt - getrieben vom immensen Strombedarf hinter dem Künstliche-Intelligenz-Boom - inzwischen bei 138 Prozent.

Und geht es nach dem BofA-Experten Benjamin Heelan sind noch 170 Euro drin. Phil Buller von JPMorgan hatte tags zuvor 160 Euro angesetzt. Siemens Energy profitiert laut Heelan neben den KI-Rechenzentren auch von den Themen Energiesicherheit und Elektrifizierung.

Siemens-Aktien gewinnen am Freitagvormittag zeitweise 1,33 Prozent auf 233,20 Euro. Sie stockten aber wie am Vortag an ihrer 100-Tage-Linie. Dabei sehen Heelan und Buller auch hier mit Zielen von 280 und 300 Euro noch viel Luft.

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)