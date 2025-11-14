DAX 23.705 -0,7%ESt50 5.644 -0,9%MSCI World 4.336 -0,2%Top 10 Crypto 12,87 +1,9%Nas 22.901 +0,1%Bitcoin 81.804 +0,6%Euro 1,1595 -0,2%Öl 64,64 +0,5%Gold 4.072 -0,2%
Formycon-Aktie klettert: Arbeit an Biosimilar für Dupixent von Sanofi
Optimistische Analystenstimmen: Siemens Energy-Aktie klettert auf Rekordhoch
Siemens Energy Aktie

Barclays Capital

Siemens Energy AG
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Energy von 66 auf 77 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Mit den neuen Zielen für 2028 hätten die Münchner nun ihr wahres Gesicht gezeigt, schrieb Vladimir Sergievskiy in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar. Weitere Aufstockungen dürften allenfalls marginal ausfallen. Die Aktie preise die aktuelle, einmalige Sonderkonjunktur für Siemens Energy bis in die Unendlichkeit ein, gab er zu bedenken./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 02:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 02:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy Equal Weight

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
77,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
111,15 €		 Abst. Kursziel*:
-30,72%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
111,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-31,07%
Analyst Name:
Vladimir Sergievskiy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
99,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Energy AG

13:11 Siemens Energy Equal Weight Barclays Capital
10:51 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
08:01 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.11.25 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
14.11.25 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Energy AG

Optimistische Analystenstimmen: Siemens Energy-Aktie klettert auf Rekordhoch
finanzen.net Barclays Capital mit Investmenttipp: Equal Weight-Note für Siemens Energy-Aktie
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX verliert mittags
finanzen.net Schwacher Handel: LUS-DAX am Montagmittag leichter
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 sackt ab
finanzen.net Siemens Energy Aktie News: Anleger greifen bei Siemens Energy am Montagmittag zu
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Siemens Energy auf 130 Euro - 'Buy'
finanzen.net Siemens Energy-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Buy
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: DAX zum Handelsstart auf grünem Terrain
Financial Times Siemens Energy lifts profit outlook on data centre and gas turbine demand
Business Times Siemens Energy bets on ammonia, fuel flexibility to future-proof Asia’s power systems
Zacks GE Vernova vs. Siemens Energy: Which Clean Energy Stock Has More Upside?
reNEWS Siemens Energy invests €220m in transformer factory
reNEWS Siemens Energy to supply converters for Bornholm
Financial Times Siemens Energy expects €1bn profit amid surging electricity demand
Financial Times EU ‘completely overshooting’ on green rules, Siemens Energy boss warns
Deutsche Welle Germany's Siemens Energy in legal spat with Russia's Rosatom
