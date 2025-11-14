Siemens Energy Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 130 auf 135 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er sei zunehmend davon überzeugt, dass Siemens Energy auch in den kommenden zehn Jahren ein stetiges Wachstum bei Umsatz und Margen erzielen wird, schrieb Gael de-Bray in seinem am Montag vorliegenden Resümee des Kapitalmarkttags. Der Experte erhöhte seine Gewinnschätzungen für die Jahre 2026 bis 2028./edh/ag
