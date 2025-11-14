DAX 23.247 +0,7%ESt50 5.528 +0,2%MSCI World 4.245 +0,1%Top 10 Crypto 11,68 -0,3%Nas 22.273 +0,9%Bitcoin 74.581 -1,1%Euro 1,1534 +0,2%Öl 62,58 +0,1%Gold 4.077 +0,3%
Siemens Energy Aktie

Deutsche Bank AG

Siemens Energy Buy

09:36 Uhr
Siemens Energy Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 130 auf 135 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er sei zunehmend davon überzeugt, dass Siemens Energy auch in den kommenden zehn Jahren ein stetiges Wachstum bei Umsatz und Margen erzielen wird, schrieb Gael de-Bray in seinem am Montag vorliegenden Resümee des Kapitalmarkttags. Der Experte erhöhte seine Gewinnschätzungen für die Jahre 2026 bis 2028./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy Buy

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
135,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
106,00 €		 Abst. Kursziel*:
27,36%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
105,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,42%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
101,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Energy AG

09:36 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
08:01 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
21.11.25 Siemens Energy Equal Weight Barclays Capital
21.11.25 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
21.11.25 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Energy AG

finanzen.net Im Spannungsfeld Siemens Energy-Aktie im Visier: Rückkauf-Flut trifft Überbewertungs-Warnung - Chance oder Stolperstein? Siemens Energy-Aktie im Visier: Rückkauf-Flut trifft Überbewertungs-Warnung - Chance oder Stolperstein?
TraderFox Stocks in Action: Fresenius, Essilor/Luxottica, Voeastalpine, Nemetschek und Siemens Energy.
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: DAX verbucht mittags Gewinne
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Mittag
finanzen.net STOXX-Handel Euro STOXX 50 fällt am Montagmittag zurück
finanzen.net Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag stärker
finanzen.net Deutsche Bank AG beurteilt Siemens Energy-Aktie mit Buy
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start des Montagshandels fester
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht zum Start Zuschläge
Financial Times Siemens Energy lifts profit outlook on data centre and gas turbine demand
Business Times Siemens Energy bets on ammonia, fuel flexibility to future-proof Asia’s power systems
Zacks GE Vernova vs. Siemens Energy: Which Clean Energy Stock Has More Upside?
reNEWS Siemens Energy invests €220m in transformer factory
reNEWS Siemens Energy to supply converters for Bornholm
Financial Times Siemens Energy expects €1bn profit amid surging electricity demand
Financial Times EU ‘completely overshooting’ on green rules, Siemens Energy boss warns
Deutsche Welle Germany's Siemens Energy in legal spat with Russia's Rosatom
