Prosus Aktie
Marktkap. 123,86 Mrd. EURKGV 8,89 Div. Rendite 0,47%
WKN A2PRDK
ISIN NL0013654783
Symbol PROSF
Prosus Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Prosus nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr mit einem Kursziel von 66,80 Euro auf "Overweight" belassen. Die Internet-Beteiligungsgesellschaft sei auf Kurs zur Erreichung der Ziele für 2025/26, schrieb Andrew Ross am Montag in seiner ersten Reaktion./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: sergign / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Prosus Overweight
|Unternehmen:
Prosus N.V.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
66,80 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
55,04 €
|Abst. Kursziel*:
21,37%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
55,14 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,15%
|
Analyst Name:
Andrew Ross
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
69,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
