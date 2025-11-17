DAX 23.247 +0,7%ESt50 5.528 +0,2%MSCI World 4.245 +0,1%Top 10 Crypto 11,68 -0,3%Nas 22.273 +0,9%Bitcoin 74.581 -1,1%Euro 1,1534 +0,2%Öl 62,58 +0,1%Gold 4.077 +0,3%
Prosus Aktie

55,14 EUR -2,06 EUR -3,60 %
STU
51,17 CHF -1,34 CHF -2,54 %
BRX
Marktkap. 123,86 Mrd. EUR

KGV 8,89 Div. Rendite 0,47%
WKN A2PRDK

ISIN NL0013654783

Barclays Capital

Prosus Overweight

13:01 Uhr
Prosus Overweight
Prosus N.V.
55,14 EUR -2,06 EUR -3,60%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Prosus nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr mit einem Kursziel von 66,80 Euro auf "Overweight" belassen. Die Internet-Beteiligungsgesellschaft sei auf Kurs zur Erreichung der Ziele für 2025/26, schrieb Andrew Ross am Montag in seiner ersten Reaktion./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Prosus Overweight

Unternehmen:
Prosus N.V.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
66,80 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
55,04 €		 Abst. Kursziel*:
21,37%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
55,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,15%
Analyst Name:
Andrew Ross 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
69,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Prosus N.V.

13:01 Prosus Overweight Barclays Capital
12:16 Prosus Buy UBS AG
12:16 Prosus Buy Jefferies & Company Inc.
20.11.25 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.11.25 Prosus Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Prosus N.V.

dpa-afx Zahlen vorgelegt Prosus-Aktie dennoch im Minus: Prosus verdient deutlich mehr Prosus-Aktie dennoch im Minus: Prosus verdient deutlich mehr
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prosus von vor 5 Jahren abgeworfen
dpa-afx WDH/Internet-Holding Prosus steigert Gewinn dank Tencent-Beteiligung
dpa-afx Prosus steigert Gewinn - Aktie dennoch schwächer
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prosus-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Prosus mit Rekord im Sog von Delivery Hero
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosus von vor einem Jahr eingefahren
dpa-afx Delivery Hero-Aktien rutschen auf tiefsten Stand seit Sommer 2024
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Prosus-Investment von vor 5 Jahren verdient
Financial Times Brussels approves €4.1bn acquisition of Just Eat Takeaway by Prosus
Zacks Are Retail-Wholesale Stocks Lagging Prosus (PROSY) This Year?
Zacks Prosus (PROSY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
Post&Parcel Just Eat on Prosus offer: We are looking forward to an exciting future together
Financial Times Prosus to acquire Just Eat Takeaway in €4bn deal
Benzinga Despegar To Be Acquired By Prosus For $1.7 Billion in All Cash Deal
Businesswire Prosus to Acquire Latin America’s Leading Online Travel Agency, Despegar, for US$1.7bn
Businesswire Prosus Accelerates Growth, with 5X Improvement in Adjusted EBIT
