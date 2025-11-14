DAX 23.432 +1,2%ESt50 5.609 +1,2%MSCI World 4.311 +1,1%Top 10 Crypto 12,00 -3,7%Nas 22.908 +1,5%Bitcoin 77.042 -2,7%Euro 1,1523 -0,2%Öl 64,17 +0,8%Gold 4.082 +0,1%
Siemens Energy Aktie

Marktkap. 91,69 Mrd. EUR

KGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y

ISIN DE000ENER6Y0

Symbol SMEGF

RBC Capital Markets

Siemens Energy Outperform

16:06 Uhr
Siemens Energy Outperform
Siemens Energy AG
111,65 EUR 1,85 EUR 1,68%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Obwohl das geplante Aktienrückkaufprogramm des Energietechnikkonzerns mit Blick auf die Laufzeit nicht besonders groß ausfalle, sende es ein starkes Signal, schrieb Colin Moody in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte hob außerdem den weiteren Ausbau des Gasgeschäfts hervor, der beim Kapitalmarkttag angekündigt worden sei./rob/niw/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:43 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:43 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Outperform

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
130,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
113,10 €		 Abst. Kursziel*:
14,94%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
111,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,44%
Analyst Name:
Colin Moody 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
99,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Energy AG

16:06 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
14:41 Siemens Energy Buy Goldman Sachs Group Inc.
14:36 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.11.25 Siemens Energy Equal Weight Barclays Capital
17.11.25 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

