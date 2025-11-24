DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,37 +5,6%Nas22.849 +2,6%Bitcoin76.677 +1,7%Euro1,1523 +0,1%Öl63,28 +1,2%Gold4.113 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 BASF BASF11 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich höher -- Novo Nordisk scheitert bei Alzheimer-Studie -- Deutsche Telekom, Alphabet, TKMS, D-Wave, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, NEL im Fokus
Top News
Wie viel eine Ethereum Classic-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte Wie viel eine Ethereum Classic-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte
So lohnend wäre ein Einstieg in Bitcoin Cash von vor 1 Jahr gewesen So lohnend wäre ein Einstieg in Bitcoin Cash von vor 1 Jahr gewesen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MÄRKTE EUROPA/Kursaufschläge trotz enttäuschendem Ifo

24.11.25 18:09 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
27,27 EUR -0,33 EUR -1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HENSOLDT
67,35 EUR -4,55 EUR -6,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Julius Bär
55,92 CHF -2,58 CHF -4,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novo Nordisk
39,00 EUR -2,60 EUR -6,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Prosus N.V.
54,85 EUR -1,45 EUR -2,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
47,57 EUR -2,88 EUR -5,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.400,00 EUR -105,00 EUR -6,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
106,40 EUR 2,95 EUR 2,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Thales S.A.
222,50 EUR -1,50 EUR -0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ubisoft Entertainment S.A.
7,21 EUR 0,09 EUR 1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
United Internet AG
25,02 EUR 0,22 EUR 0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Der europäische Aktienmarkt ist mit Aufschlägen in die neue Woche gestartet. Stützend wirkte die wieder gestiegene Zuversicht bezüglich einer weiteren Zinssenkung in den USA im Dezember. Nachdem sich mit John Williams ein weiterer US-Notenbanker für eine Zinssenkung ausgesprochen hatte, votierten nun drei der wichtigsten Fed-Mitglieder für eine Senkung, wie die Marktexperten von Vanguard anmerkten. Daneben stützte die Hoffnung auf ein Ende des Ukraine-Kriegs die Stimmung. Ein enttäuschend ausgefallener Ifo-Geschäftsklimaindex verhinderte indes stärkere Kursavancen. Der Ifo-Index war im November gefallen, erwartet worden war ein Anstieg. "Die deutsche Wirtschaft zweifelt an einer baldigen Erholung", kommentierten die Münchener Konjunkturforscher die Daten.

Wer­bung

Der DAX gewann 0,6 Prozent auf 23.239 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 ging es 0,2 Prozent nach oben. Am Devisenmarkt lag der Euro zu Börsenschluss wenig verändert bei 1,1515 Dollar. Am Anleihemarkt war es übergeordnet ruhig, der Goldpreis stieg auf fast 4.100 Dollar die Feinunze.

Mit einem Kurssprung von 10,9 Prozent reagierten Bayer auf gute Studienergebnisse. Laut dem Konzern hat das Medikament Asundexian bei Schlaganfällen die Studienziele erreicht. Der Konzern will nun Gespräche über Zulassungen starten. Bayer habe in der Vergangenheit einen Spitzenumsatz von über 5 Milliarden Euro für das Mittel in Aussicht gestellt, realistischer sei aber ein Potenzial von etwa 3,5 Milliarden Euro, so die Analysten von MWB. Die Analysten erachteten es für wichtig, dass Bayer damit ihre Pipeline stärke.

Kräftige Verluste zeigten Rüstungsaktien. Belastungsfaktor waren die Friedensgespräche zum Ukraine-Krieg. Bei Nebenwerten wie Renk und Hensoldt ging es um bis zu 4,6 Prozent nach unten. Rheinmetall im DAX verloren sogar 5 Prozent. In Paris fielen Thales um 1,5 Prozent zurück.

Wer­bung

Die Aktie von Novo Nordisk knickte um 5,8 Prozent ein. Der dänische Pharmariese hat mit seinem Abnehmwirkstoff Semaglutide einen Fehlschlag im Hinblick auf eine gleichzeitige Wirksamkeit bei Alzheimer erlitten. Nordisk beendet die Studie daher.

Im DAX erholten sich Siemens Energy nach dem fast 10-prozentigen Rückschlag vom Freitag um 5,6 Prozent auf 106,45 Euro. Die Deutsche Bank hatte das Kursziel auf 135 von 130 Euro angehoben und Metzler empfahl die Aktie mit einem Kursziel von 130 nach 93 Euro nun zum Kauf.

In Paris stiegen Ubisoft um 3,1 Prozent. Hier stützte weiter Erleichterung nach den weit weniger schlecht als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen der Vorwoche. Dazu komme, dass der Deal mit Tencent wieder die günstige Aktienbewertung in den Fokus gerückt habe, hieß es im Handel.

Wer­bung

Julius Bär gaben in Zürich um 4,4 Prozent nach. Die Bank muss weitere Kredite im Volumen von 149 Millionen Franken abschreiben. Dass das verwaltete Vermögen deutlich gestiegen ist, half nicht an. Prosus verloren 2,3 Prozent. Die Geschäftszahlen des Technologieinvestors fielen im Rahmen der Erwartungen aus, allerdings mit Schönheitsfehlern.

===

Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 5.528,67 +0,2% +12,6%

Stoxx-50 4.702,84 -0,2% +9,4%

Stoxx-600 562,88 +0,1% +10,7%

XETRA-DAX 23.239,18 +0,6% +16,0%

CAC-40 Paris 7.959,67 -0,3% +8,2%

AEX Amsterdam 926,92 +0,0% +5,5%

ATHEX-20 Athen 5.221,65 +0,1% +46,1%

BEL-20 Bruessel 4.998,09 +0,0% +17,2%

BUX Budapest 107.705,75 +0,4% +35,2%

OMXH-25 Helsinki 5.337,55 +0,9% +22,6%

OMXC-20 Kopenhagen 1.470,68 -2,0% -28,6%

PSI 20 Lissabon 8.052,29 -0,0% +26,3%

IBEX-35 Madrid 15.821,90 0,0% +36,5%

FTSE-MIB Mailand 42.298,17 -0,9% +24,8%

OBX Oslo 1.498,11 -0,3% +13,0%

PX Prag 2.440,32 +0,4% +38,1%

OMXS-30 Stockholm 2.725,35 +1,0% +8,7%

WIG-20 Warschau 2.924,11 +0,1% +33,3%

ATX Wien 4.887,18 +2,0% +30,7%

SMI Zuerich 12.654,12 +0,2% +8,9%

*bezogen auf Vortagesschluss

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:17 % YTD

EUR/USD 1,1515 +0,0% 1,1514 1,1495 +11,2%

EUR/JPY 180,72 +0,3% 180,19 180,16 +10,6%

EUR/CHF 0,9314 +0,1% 0,9308 0,9304 -0,8%

EUR/GBP 0,8798 +0,1% 0,8788 0,8791 +6,2%

USD/JPY 156,94 +0,3% 156,50 156,72 -0,5%

GBP/USD 1,3089 -0,1% 1,3101 1,3076 +4,7%

USD/CNY 7,0831 +0,1% 7,0775 7,0844 -1,8%

USD/CNH 7,1076 +0,0% 7,1068 7,1107 -3,1%

AUS/USD 0,6453 -0,1% 0,6459 0,6432 +4,4%

Bitcoin/USD 87.021,45 -1,1% 88.011,60 83.031,00 -7,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,50 58,06 +0,8% 0,44 -18,8%

Brent/ICE 62,95 62,56 +0,6% 0,39 -16,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.094,73 4.064,94 +0,7% 29,79 +54,9%

Silber 50,47 50,01 +0,9% 0,45 +73,2%

Platin 1.340,40 1.323,55 +1,3% 16,85 +51,1%

Kupfer 4,97 5,02 -0,8% -0,04 +21,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 24, 2025 12:10 ET (17:10 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
10:41Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
09:11Rheinmetall OverweightBarclays Capital
08:01Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
20.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09:11Rheinmetall OverweightBarclays Capital
08:01Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
20.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
19.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
10:41Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
11.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
06.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen